Korukohu: Jose Luis Rodriguez Zapateroa epäillään useista talousrikoksista

Espanjan entistä pääministeriä Jose Luis Rodriguez Zapateroa epäillään veropetoksesta ja salakuljetuksesta sekä vaikutusvallan väärinkäytöstä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hänen toimistostaan löytyi toukokuussa suoritetun etsinnän yhteydessä 1,3 miljoonan euron arvosta koruja.

Zapaterolla ei ole näyttöä korujen maahantuontiin liittyvien tullimaksujen tai verojen suorittamisesta eikä hän ole kyennyt selittämään, miten korut on hankittu.

Syyte vaikutusvallan väärinkäytöstä liittyy El Pais -lehden mukaan Plus Ultra -nimiselle lentoyhtiölle myönnettyyn miljoonatukeen.