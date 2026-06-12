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Ulkomaat

12.6.2026 12:07 ・ Päivitetty: 12.6.2026 12:07

Korukohu: Jose Luis Rodriguez Zapateroa epäillään useista talousrikoksista

AFP / LEHTIKUVA

Espanjan entistä pääministeriä Jose Luis Rodriguez Zapateroa epäillään veropetoksesta ja salakuljetuksesta sekä vaikutusvallan väärinkäytöstä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hänen toimistostaan löytyi toukokuussa suoritetun etsinnän yhteydessä 1,3 miljoonan euron arvosta koruja.

Zapaterolla ei ole näyttöä korujen maahantuontiin liittyvien tullimaksujen tai verojen suorittamisesta eikä hän ole kyennyt selittämään, miten korut on hankittu.

Syyte vaikutusvallan väärinkäytöstä liittyy El Pais -lehden mukaan Plus Ultra -nimiselle lentoyhtiölle myönnettyyn miljoonatukeen.

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