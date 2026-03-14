Koskela: Vasemmistoliitolla on miljardiluokan sopeutuslista ensi vaalikaudelle

Oppositiopuolue vasemmistoliitto on tehnyt miljardiluokan listauksen sopeutustoimista ensi vaalikaudelle. Asiasta kertoi puheenjohtaja Minja Koskela lauantaina vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

Koskela ei halunnut ottaa kantaa tarkempiin summiin. Hänen mukaansa ratkaisevaa on se, missä tilanteessa talous on seuraavalla vaalikaudella.

Vasemmistoliitto on ainoa puolue, joka ei sitoutunut velkajarruun. Koskelan mukaan ei ole järkevää sopia sopeutuksista ennen vaaleja sellaisten lukujen perusteella, jotka tulevat muuttumaan vielä useaan kertaan.

- Ei ole myöskään järkevää lukita tulevan hallituksen käsiä ennen vaaleja. Sitä paitsi sellainen on demokratialle vierasta, Koskela sanoi linjapuheessaan.

Velkajarrusta sovitun mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä.

Koskelan mukaan summa on järjetön.

- Vasemmistoliitto tunnistaa valtion velkaantumisen aitona huolena, johon täytyy puuttua. Ja juuri se on syynä sille, että emme voi allekirjoittaa tällaisia lukuja.

”Onko iskenyt vauhtisokeus?”

KOSKELA otti puheessaan esille Suomen ydinasekiellon purkamisen.

Koskelan mukaan hallitukselta on täysin väärä signaali esittää ydinaserajoitusten purkamista, kun ihmisten usko tulevaisuuteen on valmiiksi koetuksella.

- Ydinaserajoitusten purkaminen ei ole mikään arkipäiväinen pikkuseikka, Koskela sanoi.

- Kyse on dramaattisesta muutoksesta Suomen pitkäaikaiseen linjaan.

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman esitti perjantaina, että hallitus asettaisi parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä olisi arvioida Suomen nykyistä ydinasepolitiikkaa sekä mahdollisia muutostarpeita ilman hallituksen asettamia ennakkoehtoja.

Koskela kertoi mediatilaisuudessa kannattavansa Lindtmanin ehdotusta. Hänen mukaansa kokoomuksen eteneminen asiassa on ollut osaamatonta. Koskelan mukaan lakiesitys ei anna sellaisia perusteluita tai sellaista pohjaa keskustelulle, että sitä pystyisi tukemaan sellaisenaan.

Lisäksi hänen mukaansa neljän viikon lausuntokierros on pituudeltaan köykäinen.

- Se herättää kysymyksen siitä, onko iskenyt vauhtisokeus tällä kokoomuksen ulkopoliittisella värisuoralla, kun näin on toimittu.

PRESIDENTTI Alexander Stubb kritisoi perjantaina syyllistämistä ydinasekeskustelussa. Hänen mukaansa joitakin ihmisiä eduskunnassa on syyllistetty siitä, että he eivät ole heti olleet valmiita hyväksymään hallituksen esitystä ydinaserajoitusta koskevista muutoksista.

- Ikään kuin puhuttu siihen suuntaan, että he eivät olisi Suomen turvallisuuden puolella. Tästä olen täysin eri mieltä, Stubb sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa Presidentinlinnassa tapaamisestaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa.

Koskelan mukaan myös hänestä olisi virheellinen tulkinta ajatella, että jos ei halua Suomeen ydinaseita tai purkaa rajoituksia, vastustaisi Suomen turvallisuutta.

- Nimenomaisesti haluamme ajatella niin, että se suojaa meidän turvallisuuttamme, että tätä keskustelua ryhdyttäisiin käymään sillä tavalla, että me ihan aidosti pääsisimme tähän asiaan käsiksi.

Hallitus valmistelee pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan yhdessä presidentin kanssa kirjallista julistusta siitä, ettei Suomeen tuotaisi ydinaseita rauhan aikana.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 13.25.