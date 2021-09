Superin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan ehdotetut lakimuutokset eivät tule korjaamaan vanhusten kotihoidon ongelmia.

– Päinvastoin, ne tulevat lisäämään työvoimapulaa, hän toteaa tiedotteessa.

Paavola painottaa, että nykyinen henkilöstömäärä ei riitä vaadittuun hoidon tasoon tälläkään hetkellä saati sitten, jos työ muuttuu kolmivuorotyöksi.

Liiton mukaan kotihoitoon on aina vain vaikeampi saada työntekijöitä ja lähi- ja sairaanhoitajan toimia on täyttämättä monissa kunnissa. Paavola kertoo, että tilanne on jo vaarantanut asiakas- ja työturvallisuuden monin paikoin.