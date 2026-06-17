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Kotimaa

17.6.2026 09:22 ・ Päivitetty: 17.6.2026 09:23

Kotkan kohuttu kaupunginjohtaja irtisanoutui – saa ison erokorvauksen

STR / LEHTIKUVA / SASU JÄRNSTEDT
Sotkamosta lähtöisin oleva Esa Sirviö on pitkäaikainen kunta-alan ammattilainen.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on irtisanoutunut virastaan. Sirviö kertoo päätöksen johtuvan siitä, että hän on menettänyt kaupunginhallituksen luottamuksen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ratkaisuun päädyttiin kaupunginhallituksen ja Sirviön yhteisten neuvottelujen perusteella. Kaupunginhallitus merkitsi Sirviön irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi keskiviikkoaamun kokouksessaan.

- Neljännesvuosisadan kuntajohtamisen kokemuksella ymmärrän, että tilanteessa, jossa on esillä luottamuksen menetys, ei ole montaa vaihtoehtoa. Ensin on katsottava peiliin ja samalla todettava, ettei ole onnistunut kaikissa odotuksissa, Sirviö sanoo Kotkan kaupungin tiedotteessa.

Syksyllä 2025 Sirviö oli kahden kuukauden virkavapaalla tehtävistään. Hän ajoi alkusyksystä autoa humalassa ampuma-ase takapenkillä. Tammikuussa hän sai tuomion törkeästä rattijuopumuksesta ja ampuma-aserikoksesta. Sirviö ei valittanut tuomiosta.

KOTKAN kaupunginhallituksen puheenjohtajan Sami Virtasen mukaan hallitus on arvioinut kaupunginjohtajan tehtävän hoitamisen edellytyksiä sekä luottamuksellisen yhteistyösuhteen jatkumista.

- Kokonaisarvion perusteella on päädytty siihen, ettei yhteistyön jatkamiselle ole enää riittäviä edellytyksiä, Virtanen sanoo kaupungin tiedotteessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ja Sirviön välille laaditun erosopimuksen sekä totesi erokorvauksen maksettavaksi. Erokorvaus on kymmenen kuukauden rahapalkkaa vastaava summa kahden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi. Kun irtisanomisaika on päättynyt, erokorvauksen suuruus on 148 325,80 euroa.

Sirviöllä ei ole irtisanomisaikana työntekovelvoitetta. Hän on irtisanomisajan vuosilomalla.

AIEMMIN Sirviö (s. 1969)on työskennellyt kunnanjohtajana muun muassa Punkalaitumella, Mouhijärvellä sekä Mänttä-Vilppulassa. Kotkassa hän aloitti vuonna 2017.

Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.

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