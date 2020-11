Kouluissa halutaan vahvistaa vuorovaikutustaitoja – Ahtisaari-päivien muistutus: ”Riidat ratkotaan puhumalla”

Opetushallituksen ja konfliktinratkaisujärjestö CMI:n teettämän laajan kyselyn mukaan sekä opettajilla että oppilailla on suuri tarve vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Opettajat kaipaavat myös konkreettisia keinoja ristiriitatilanteiden ratkaisuun ja niiden ennalta ehkäisemiseen.

Kyselyyn vastasi yli 12 000 oppilaista ja opettajaa yläkouluista, lukiosta ja ammattikouluista kautta maan. Vastausten perusteella opettajien tarve konkreettisille ja selkeille toimintamalleille erimielisyystilanteiden ratkaisemisessa on suuri. Esimerkiksi nopeaan puuttumiseen, keskusteluyhteyden luomiseen ja tasapuoliseen kuunteluun tarvitaan kyselyn perusteella malleja ja työkaluja. Myös mahdollisten ristiriitatilanteiden havaitsemiseen ja ehkäisemiseen kaivataan konsteja.

– Vastauksista välittyy vahva viesti siitä, miten olennaista on upottaa vuorovaikutustaidot osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuuria. Kyse on opetussuunnitelman perusteiden mukaisesta osaamistavoitteesta, jota ei opita vain oppitunneilla, vaan myös tavassa millä koulussa esiintyviä erimielisyystilanteita ylipäätään käsitellään. Koulun tulee elää kuten se opettaa. Ja toisinpäin: koulu opettaa sitä, miten se yhteisönä elää, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sanoo tiedotteessa.

CMI:n ja Opetushallituksen tiedotteen mukaan kouluissa on hyvä olla sovittuna rakentavan vuorovaikutuksen pelisäännöt, joissa on ohjeita, miten toimitaan ja rauhoitutaan, jos vuorovaikutustilanne on muuttumassa epärakentavaan suuntaan.