Kouvolan yöpäivystyksen lakkauttamista arvioitava uudelleen, kansanedustaja vaatii – ”Sekä suorat että välilliset kustannukset tulevat kasvamaan”

Kansanedustaja, Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Paula Werning (sd.) vaatii hallitusta arvioimaan uudelleen päätöstään Kouvolan yöpäivystyksen lakkauttamisesta. Werningin mukaan Ratamokeskuksen yöpäivystyksen lakkauttaminen on lyhytnäköinen päätös, jolla hallitus ei saavuta tavoitteitaan. Demokraatti Demokraatti

Kansanedustaja muistuttaa tiedotteessaan, että Kymenlaakson hyvinvointialueen laskelmien mukaan säästöjen asemesta yöpäivystyksen lakkauttaminen kasvattaisi kustannuksia ainakin noin 2,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Werningin mukaan lakkauttamisen myötä säästyvät lääkäri- ja hoitajaresurssit joudutaan siirtämään Kouvolasta Kotkaan korvaaviin palveluihin. Siirto ei hänen mukaansa kuitenkaan ratkaise ongelmaa, koska Kotkan keskussairaalan nykyiset tilat ja henkilökunta eivät kykene vastaamaan kasvavaan potilasmäärään.

– Hallituksen mukaan tavoitteena on tasapainottaa julkisia menoja ja vastata terveydenhuollon henkilöstöpulaan. Todellisuudessa näistä tavoitteista kumpikaan ei Kymenlaaksossa toteudu lakkauttamalla Kouvolan yöpäivystys, Werning summaa tiedotteessa.

– Kouvolan nykyinen akuuttilääketieteen päivystysmalli on kaksinapaisessa maakunnassa kustannustehokas ja hyvin toimiva. Sen lakkauttaminen rikkoo paitsi hyvin toimivan järjestelmän, mutta samalla se ei tuota hallituksen kaavailemia säästöjä, vaan todellisuudessa sekä suorat että välilliset kustannukset tulevat kasvamaan useilla miljoonilla vuodessa Kymenlaaksossa.

Werningin mukaan Kouvolan erityispiirteet, kuten sijainti, suuri asukasmäärä ja rooli Suomen suurimpana varuskuntakaupunkina tekevät Kouvolan ympärivuorokautisesta päivystyksestä kriittisen palvelun ja säilyttämisen arvoisen.

– Ratamon päivystyksen lakkauttamisella on väestön kannalta suuri inhimillinen kustannus. Se heikentää ihmisten perusoikeuksia ja palvelujen saatavuutta sekä viivästyttää hoitoon pääsyä. On täysin selvää, että hoidon aloittamisen viivästyminen tulee väistämättä heikentämään potilasturvallisuutta ja lisäämään myös kustannuksia. Päätös horjuttaa myös varautumista kriisi- ja poikkeusoloihin, sillä Kouvolan ja Kymenlaakson geopoliittinen merkitys Suomelle on erityinen.

WERNING nostaa esiin, että valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi eurovaalitilaisuudessa Kouvolassa 25. toukokuuta, että hän puolueineen on valmis perumaan päätöksen yöpäivystyksen lakkauttamisesta, mikäli sosiaali- ja terveysministeriön arvio viiden miljoonan euron säästöpotentiaalista osoittautuisi ylimitoitetuksi. Asia oli esillä myös eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Lisää aiheesta Oppositio haastoi hallitusta leikkauspäätösten perumisesta: ”Pidättekö lupauksistanne todella kiinni vai ovatko kyseessä vaalien alla lausutut juhlapuheet?”

– On positiivista kuulla, että valtiovarainministeri Riikka Purra on avoin arvioimaan uudelleen Kouvolan yöpäivystyksen tilannetta. Syytä on kuitenkin kysyä, onko kyseessä poliittinen reaktio kasvavaan paineeseen omien kannattajien keskuudessa ja perussuomalaisten gallupkannatuksen laskuun vai aito halu ymmärtää lakkautuspäätöksen taloudelliset ja inhimilliset vaikutukset, Werning pohtii tiedotteessa.

Werning pitää ensiarvoisen tärkeänä, että valtiovarainministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä tutustutaan perusteellisesti Kymenlaakson hyvinvointialueen laskelmiin ja vaikutusarvioihin, jotta lakkautuspäätöksen todelliset seuraukset ymmärretään – ei vain numeroina paperilla, vaan myös ihmisten arjessa.

– Hallituksen on syytä tässä valossa arvioida lakkauttamispäätöstään uudelleen, jotta päätöksen aidot vaikutukset ja kustannukset tulevat selväksi myös ministeritasolle asti. Vain näin voidaan varmistaa, että päätöksenteko perustuu kattavaan ja ajantasaiseen tietoon.

– Hyvinvointialueellamme on paras asiantuntijuus päivystyspalveluidemme rakenteesta, toimivuudesta ja palvelutarpeesta. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on tulossa ensi viikon maanantaina tutustumaan Kouvolan Ratamon päivystykseen. On tärkeää, että hallitus kuuntelee paikallisia asiantuntijoita ja Kouvolassa odotammekin rakentavaa keskustelua vastuuministeri Juuson kanssa Kouvolan yöpäivystyksen tilanteesta.