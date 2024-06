Oppositio haastoi hallitusta leikkauspäätösten perumisesta: ”Pidättekö lupauksistanne todella kiinni vai ovatko kyseessä vaalien alla lausutut juhlapuheet?”

Hallituksen leikkauspäätösten peruminen nousi tapetille eduskunnan kyselytunnilla. Oppositio tivasi hallitukselta erityisesti sairaalaverkkoa koskevien leikkausten mahdollisesta perumisesta. Demokraatti Demokraatti

– Ministerit pakittelevat nyt julkisuudessa tehtyjä leikkauspäätöksiä. Kouvolan sairaalalle on luvattu toivoa, ja maksuttomasta toisesta asteesta ei ehkä luovutakaan. Erittäin hyvä näin – tosin hallituksen toiminta ei tietenkään minkäänlaisia tyylipisteitä tältä osin kovin suuresti kerää, kyselytunnin avannut kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd., kuvassa) sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on taannoin Kouvolassa vieraillessaan kertonut, että Kouvolan Ratamokeskuksen yöpäivystyksen lakkauttamispäätös mahdollisesti perutaan. Suna Kymäläisen mukaan huolta herättää nyt ilmoituksen ajankohta juuri ennen eurovaaleja.

– Kysyn nyt teiltä avoimuuden nimissä, että pidättekö lupauksistanne todella kiinni vai ovatko kyseessä vaalien alla lausutut juhlapuheet? Ettehän anna suomalaisille ihmisille turhaa toivoa, vaan todellisen lupauksen, että perutte huonoiksi todetut päätöksenne, Kymäläinen kysyi.

Purran mukaan on hallituksen normaalia työtä, että se tarkastelee päätöksiään. Hänen mukaansa eri säästökokonaisuuksissa on ollut epäselvyyksiä esimerkiksi siitä, että päästäänkö säästöillä toivottuun tavoitteeseen tai on tullut muita lainsäädännöllisiä mutkia.

– Hallitus on koko prosessin ajan etsinyt vastaavia korvaavia säästöjä, mikäli näin on käynyt. Sitä on tapahtunut eri ministeriöiden valmistelun edetessä. Tämä on aivan normaalia toimintaa. Hallitus ei tule perääntymään siitä kokonaissummasta, jonka me säästämme.

– Lausuntopalautteita tarkastellaan hyvin huolellisesti. Ja totta kai jos näyttää siltä, että joku hallituksen esitys ei ole järkevä tai ei tuo niitä säästöjä, mitä on ajateltu, niin on luonnollista, että silloin täytyy miettiä, että mistä muualta ne säästöt otetaan.

Nyt on kysymys siitä, että mihin kansalaiset voivat luottaa.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen nosti esiin myös muita asioita, joissa hallituksen kanta on epäselvä.

– Kouvolan sairaalan suhteen puheenne ovat muuttuneet, ja se herättää kysymyksen johtajuudesta hallituksen sisällä. Myös muita asioita on ikään kuin liikkeessä: me emme tiedä, mikä on hallituksen kanta Ruanda-mallin suhteen, hätää kärsivien kyydityksestä pois silmistä, ja me emme tiedä, mikä on hallituksen kanta toisen asteen maksuttomuuteen ja oppimateriaaleihin. Nyt on kysymys siitä, että mihin kansalaiset voivat luottaa.

– Tähän Kouvola-kysymykseen on muutamaan kertaan jo vastattu. Mikäli hallitus hakee säästöä, jonka arvio on vaikka kymmenen miljoonaa ja käy ilmi, että siitä ei ole saatavissa sitä kymmentä miljoonaa, niin me haemme toiset toimenpiteet, joilla on saatavissa tämä kymmenen miljoonaa, Purra vastasi.

– Mitä tulee sitten kolmannessa maassa tapahtuvaan suojeluun, niin tässä viittaan hallituksen EU-avaintavoitteisiin ja hallitusneuvotteluissa yhdessä sovittuun, hän jatkoi.

Poikkeusluvat eivät tule jatkumaan, sen voin kertoa tässä ja nyt.

KESKUSTAN kansanedustaja Hanna-Leena Mattila arvioi kysymyksessään, että Kouvolan yöpäivystyksen lopettamista koskeva harkinta johtuisi epäilemättä siitä, että ”asia on huolestuttanut alueen hallituspuolueen kansanedustajia”.

– Kysyn ministeri Juusolta: Voisitteko peruuttaa myös suunnitelmanne Raahen yöpäivystyksen lopettamisesta, vaikkei Raahesta olekaan perussuomalaista kansanedustajaa? Teidän perussuomalaiset aluevaltuutetut eivät kannata Raahen yöpäivystyksen lopettamista, hän latasi.

Ministeri Juuso nosti esiin, että paikat, joista yöpäivystys on loppumassa, ovat kaikki toimineet poikkeusluvalla.

– Poikkeusluvista on luvattu, että mikäli alueet niitä hakevat, niin voidaan myöntää vuoden 25 loppuun, mutta se, millä perusteella mikin sairaala tai terveyskeskus on näihin valikoitunut, niin se on sen poikkeusluvan perusteella, ja sitä nyt tarkastellaan.

– Poikkeusluvat eivät tule jatkumaan, sen voin kertoa tässä ja nyt. Niitä ei ole mitään järkeä kahden vuoden välein antaa, poikkeuslupaa poikkeusluvan perään. Jossakin vaiheessa täytyy tehdä pysyvät ratkaisut, ja niissä ratkaisuissa täytyy ottaa huomioon se, että meillä täytyy riittää lääkäreitä sellaisiin paikkoihin, missä on suuri tarve.