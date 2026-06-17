Politiikka
17.6.2026 07:33 ・ Päivitetty: 17.6.2026 07:45
KPMG:lle puhtaat paperit ”massimuijien” tapauksesta
Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteaa työ- ja elinkeinoministeriö.
Työministeri Matias Marttisen (kok.) allekirjoittama päätös perustuu ministeriön yritysvastuuneuvottelukunnan lausuntoon.
Yrityksiltä ei lausunnon mukaan voida edellyttää lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta.
ANNETUN ratkaisun taustalla on Finnwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus.
Finnwatch valitti asiasta sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli uutisoinut niin sanottujen ”massimuijien” tapauksesta, jossa somevaikuttaja Natalia Salmelan kerrottiin markkinoineen somevaikuttajille verotuksen minimointiin tähtääviä holdingyhtiöjärjestelyjä KPMG:n toimeksiannosta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.