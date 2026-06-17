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Politiikka

17.6.2026 07:33 ・ Päivitetty: 17.6.2026 07:45

KPMG:lle puhtaat paperit ”massimuijien” tapauksesta

LEHTIKUVA / SAARA PELTOLA
Työministeri Matias Marttinen (kok) puhuu eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 16. kesäkuuta.

Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteaa työ- ja elinkeinoministeriö.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työministeri Matias Marttisen (kok.) allekirjoittama päätös perustuu ministeriön yritysvastuuneuvottelukunnan lausuntoon.

Yrityksiltä ei lausunnon mukaan voida edellyttää lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta.

ANNETUN ratkaisun taustalla on Finnwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus.

Finnwatch valitti asiasta sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli uutisoinut niin sanottujen ”massimuijien” tapauksesta, jossa somevaikuttaja Natalia Salmelan kerrottiin markkinoineen somevaikuttajille verotuksen minimointiin tähtääviä holdingyhtiöjärjestelyjä KPMG:n toimeksiannosta.

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