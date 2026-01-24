Ulkomaat
24.1.2026 12:04 ・ Päivitetty: 24.1.2026 12:04
Kreikka haluaa kovemmat rangaistukset siirtolaisten salakuljettamisesta – kansalaisjärjestöt vastustavat
Kreikan hallitus haluaa koventaa rangaistuksia siirtolaisten salakuljettamisesta.
Kreikan maahanmuuttoministeriö sanoi lauantaina vieneensä maan parlamenttiin käsiteltäväksi uuden lakiesityksen, jossa salakuljettajille esitetään enimmillään elinkautista vankeutta.
Kreikka oli niin kutsutun pakolaiskriisin aikana vuosina 2015 ja 2016 siirtolaisten tärkein kauttakulkumaa Euroopan unionin maihin.
Maassa on käynnissä oikeudenkäyntejä myös avustustyöntekijöille ja maahanmuuttajille, joita syytetään maahantulon avustamisesta.
Ministeriön mukaan rangaistuksia salakuljettamiseen liittyen halutaan koventaa kauttaaltaan. Salakuljettajia voitaisiin rangaista elinkautisella vankeusrangaistuksella, ja tulijoita avustaneet maahanmuuttajat voisivat joutua karkotettaviksi.
YHTEENSÄ 56 kansalaisjärjestöä on ilmoittanut vastustavansa ehdotusta yhteisessä vetoomuksessa Kreikan hallitukselle, mukaan lukien Lääkärit ilman rajoja.
Avustusjärjestöt vaativat useiden pykälien peruuttamista. Niillä järjestöjen jäseniä voitaisiin syyttää rikoksista, tuomita jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen tai kymmenien tuhansien eurojen sakkoihin.
He tuomitsivat myös maahanmuuttoministeriölle annettua kohtuutonta valtaa. Maahanmuuttoministeri Thanos Plevris on itse äärioikeistotaustainen. Ministeriö saisi esimerkiksi lakkauttaa järjestön toiminnan Kreikassa, jos sen työntekijää vastaan on nostettu syyte.
Avustustyöntekijöitä vastaan on aiemminkin Kreikassa nostettu syytteitä. Tammikuun puolessavälissä tuomioistuin vapautti Lesboksen saarella syytteistä yli parikymmentä avustustyöntekijää.
Syytteistä vapautettujen joukossa oli tunnettu syyrialainen uimari Sarah Mardini, jonka matkasta olympiauimarisisarensa kanssa Eurooppaan on tehty elokuva.
Mardinia ja muita syytettiin rikollisjärjestön perustamisesta sekä maahanmuuttajien Kreikkaan pääsyn laittomasta avustamisesta. Heitä uhkasi jopa 20 vuoden vankeusrangaistus.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.