Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

24.1.2026 12:04 ・ Päivitetty: 24.1.2026 12:04

Kreikka haluaa kovemmat rangaistukset siirtolaisten salakuljettamisesta – kansalaisjärjestöt vastustavat

LEHTIKUVA / AFP
Kreikan rannikkovartiosto pelasti Välimeren yli pyrkineitä siirtolaisia kyytiinsä Kreetan edustalla marraskuussa 2025.

Kreikan hallitus haluaa koventaa rangaistuksia siirtolaisten salakuljettamisesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kreikan maahanmuuttoministeriö sanoi lauantaina vieneensä maan parlamenttiin käsiteltäväksi uuden lakiesityksen, jossa salakuljettajille esitetään enimmillään elinkautista vankeutta.

Kreikka oli niin kutsutun pakolaiskriisin aikana vuosina 2015 ja 2016 siirtolaisten tärkein kauttakulkumaa Euroopan unionin maihin.

Maassa on käynnissä oikeudenkäyntejä myös avustustyöntekijöille ja maahanmuuttajille, joita syytetään maahantulon avustamisesta.

Ministeriön mukaan rangaistuksia salakuljettamiseen liittyen halutaan koventaa kauttaaltaan. Salakuljettajia voitaisiin rangaista elinkautisella vankeusrangaistuksella, ja tulijoita avustaneet maahanmuuttajat voisivat joutua karkotettaviksi.

YHTEENSÄ 56 kansalaisjärjestöä on ilmoittanut vastustavansa ehdotusta yhteisessä vetoomuksessa Kreikan hallitukselle, mukaan lukien Lääkärit ilman rajoja.

Avustusjärjestöt vaativat useiden pykälien peruuttamista. Niillä järjestöjen jäseniä voitaisiin syyttää rikoksista, tuomita jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen tai kymmenien tuhansien eurojen sakkoihin.

He tuomitsivat myös maahanmuuttoministeriölle annettua kohtuutonta valtaa. Maahanmuuttoministeri Thanos Plevris on itse äärioikeistotaustainen. Ministeriö saisi esimerkiksi lakkauttaa järjestön toiminnan Kreikassa, jos sen työntekijää vastaan on nostettu syyte.

Avustustyöntekijöitä vastaan on aiemminkin Kreikassa nostettu syytteitä. Tammikuun puolessavälissä tuomioistuin vapautti Lesboksen saarella syytteistä yli parikymmentä avustustyöntekijää.

Syytteistä vapautettujen joukossa oli tunnettu syyrialainen uimari Sarah Mardini, jonka matkasta olympiauimarisisarensa kanssa Eurooppaan on tehty elokuva.

Mardinia ja muita syytettiin rikollisjärjestön perustamisesta sekä maahanmuuttajien Kreikkaan pääsyn laittomasta avustamisesta. Heitä uhkasi jopa 20 vuoden vankeusrangaistus.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
22.1.2026
Grönlanti-kiista tuli ja suli: montako kertaa vielä ennustamme Trumpin peliliikkeet väärin?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
23.1.2026
Arvio: Iida Sofia Hirvosen romaanissa kapitalismin hämähäkinverkko kietoutuu ympärillemme, eikä kapina ole mahdollista
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU