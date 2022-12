Kremlistä valitus: Yhdysvallat ja Ukraina kuuroja Venäjän huolille – ”presidentit eivät ole sanoneet sanaakaan”

Venäjä syytti tänään Yhdysvaltojen taistelevan epäsuoraa sotaa Venäjää vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Yhdysvallat ja Ukraina ovat olleet kuuroja Venäjän huolille Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vierailusta Washingtonissa.

Peskovin mukaan presidentti Joe Biden ja Zelenskyi eivät ole sanoneet sanaakaan, joka voitaisiin tulkita valmiudeksi kuunnella Venäjän huolia.

Biden vahvisti keskiviikkona Yhdysvaltojen uuden 1,85 miljardin dollarin asetukipaketin Ukrainalle.

Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan Venäjän asevoimien laajoja uudistuksia tuskin saadaan valmiiksi niin nopeasti, että ne olisivat merkityksellisiä Ukrainan sodan kannalta.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti keskiviikkona, että Luoteis-Venäjälle muodostetaan uusia asevoimien joukkoja vastauksena Naton vahvistuneeseen aseelliseen läsnäoloon Venäjän rajoilla.

Shoigu kertoi myös, että Venäjän asevoimien kokonaisvahvuutta kasvatetaan 1,5 miljoonaan sotilaaseen. Shoigu tapasi Moskovassa keskiviikkona presidentti Vladimir Putinin, jonka kerrottiin hyväksyneen puolustusministerin ehdotukset.

ISW:N MUKAAN Putinin ja Shoigun keskiviikkoiset ulostulot vahvistivat sen, että Venäjä ei ole kiinnostunut vähentämään sotaponnistelujaan Ukrainassa. Ajatushautomon mukaan julkilausuttu tavoite asevoimien uudistamisesta osoittaa sen sijaan, että Venäjä on päättänyt hyväksyä sodan vaatimat uhraukset tavoitellakseen voittoa.

Keskiviikon televisioidussa tapaamisessa presidentti Putin kehui Venäjän asevoimien taistelukyvyn kehittyneen. Putinin mukaan tätä kehitystä tullaan jatkamaan myös ydinasejoukkojen taisteluvalmiuden osalta.

ISW:n mukaan Venäjän ydinaseretoriikka on todennäköisesti yhtäältä yritys tyynnytellä kansalaisia kotimaassa ja toisaalta pelote länsimaille. Ajatushautomon mukaan ydinasejoukkojen taisteluvalmiudella retostelu ei kuitenkaan ole merkki siitä, että Venäjä valmistelisi ydinaseiden käyttämistä.

VALKO-VENÄJÄ on todennäköisesti ottanut viime aikoina merkittävän, mutta huomiota herättämättömän roolin Venäjän mobilisoitujen reserviläisten kouluttamisessa, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan.

Brittitiedustelun mukaan valkovenäläisten sotilaskouluttajien käyttö on osoitus ylikuormituksesta Venäjän sotilasjärjestelmässä. Järjestelyllä pyritään korvaamaan venäläisten sotilaskouluttajien puutetta, sillä moni heistä on joko kaatunut tai on palveluksessa rintamalla.

Vaikka Valko-Venäjällä ja Venäjällä on pitkä historia sotilaallisessa yhteistyössä, nykyinen järjestely edustaa maiden perinteisten roolien kääntymistä päälaelleen, tiedustelukatsauksessa arvioidaan.

VLADIMIR PUTIN tapasi Valko-Venäjää johtavan Aljaksandr Lukashenkan alkuviikosta keskustellakseen turvallisuuskysymyksistä. Tapaaminen sijoittui Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin, jossa Putin oli vieraillut viimeksi vuonna 2019.

Vain tunteja ennen Putinin ja Lukashenkan tapaamista Venäjän Interfax-uutistoimisto kertoi Venäjän joukkojen aikovan järjestää sotaharjoituksia Valko-Venäjällä.

Lukashenka on toistuvasti sanonut, ettei aio lähettää joukkoja Ukrainaan. Valko-Venäjä on kuitenkin sallinut venäläisjoukkojen käyttää alueitaan hyökkäyksiin Ukrainaan ja ilmoittanut muodostavansa yhteiset alueelliset puolustusjoukot Venäjän kanssa itsepuolustukseksi.