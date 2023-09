Krista Kiuru Demokraatille: ”Eduskuntaryhmän johtoon tarvitaan nainen”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajuutta tavoitteleva Krista Kiuru sanoo Demokraatille, että eduskuntaryhmän johtoon tarvitaan nainen. Johannes Ijäs Demokraatti

Kiuru kertoi tänään ensimmäisenä STT:lle tavoittelevansa ryhmäpuheenjohtajuutta. Hän hävisi perjantaina puheenjohtajavaalin saaden noin 22 prosenttia äänistä, kun puheenjohtajaksi valittu Antti Lindtman sai noin 78 prosenttia.

– Eduskunnan johtoon tarvitaan myöskin sellainen henkilö, joka edustaa tämän puolueen pehmeimpiä arvoja. Eli käytännössä myöskin tarvitaan ay-näkökulman lisäksi sellaista näkökulmaa, joka puhuttelee yhteiskunnassa siltä pohjalta, jolta itse ole tehnyt työtä, Kiuru kommentoi pyrkimistään ryhmäjohtoon.

Miksi pitää olla nainen?

– Minä katson, että puolueen puheenjohtaja ja puoluesihteeri ovat miehiä, niin kyllä eduskuntaryhmässä silloin on valittava nainen puheenjohtajaksi. Toki tämä on eduskuntaryhmän jäsenten päätettävä asia.

– Toivottavasti me teemme ratkaisuja, jotka yhdistävät tätä puoluetta, hän jatkaa.

KIURU sanoo harkinneensa ”yön ja toisenkin” sitä, onko hän valmis eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.

– Paljon sitä on kysytty. Eduskuntaryhmästä on moni lähestynyt tämän asian tiimoilta. Totta kai myöskin täällä puoluekokouksessa meidän kenttäväki on sankoin joukoin käynyt pyytämässä, että minä voisin olla käytettävissä tähän tehtävään.

Kiurun mukaan eduskuntaryhmän puheenjohtajan keskeisin tehtävä on tukea vankasti uuden puheenjohtajan Antti Lindtmanin onnistumista.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajalla pitää Kiurun mukaan olla näyttöä ja kokemusta siitä, että kaikesta pystytään selviämään. Kiuru sanoo aina olleensa joukkuepelaaja ja että hän on aina kulloisenkin kapteenin aikana tukenut puolueen puheenjohtajaa.

– Minulla on nyt 16 vuoden aikana aika pitkä näyttö siitä, että olen tässäkin suhteessa sanojeni mittainen nainen. Minusta on tärkeätä, että me onnistumme yhdessä uuden puheenjohtajan johdolla vakuuttamaan suomalaiset siitä, että meillä on vaihtoehto.

KYSYTTÄESSÄ millä mielin Kiuru lähtee kisaan puoluekokouksen jälkeen, hän sanoo, että on äärettömän tärkeää, että saadaan aikaan mahdollisimman yhtenäinen puolue.

– Tämä puoluekokous osoittaa sen, että ihmisillä on valtava tarve nähdä, että SDP voi yhteiskunnassa edistää nimenomaan sitä, että ketään ei jätetä ja kukaan ei joudu yksin.

Kiurun mukaan hallitusta on haastettava nimenomaan arvoasioissa.

– Kun meidän omat arvomme ovat selkeästi kunnossa ja teemme työtä niiden mukaisesti, meidän on myöskin helppo kyseenalaistaa tämän hallituksen arvopohja. Olen siitä iloinen, että tässä puoluekokouksessa löytyy kova tahtotila ja innostus sille, että me emme myöskään ota itsestäänselvyytenä sitä, että tämä oikeistohallitus pystyy tekemään ohjelmaansa kirjoittamia uudistuksia. Meillä on vahva kentän tuki sille, että me saamme isojakin isoja aikaan, kun joukko on mahdollisimman yhtenäinen.

JULKISESSA sanassa on pohdittu, siirtyykö SDP uuden johdon myötä politiikassa jonkin verran enemmän oikealle tai keskelle.

– Ei tässä ole kukaan mennyt vielä mihinkään. Mehän ollaan vasta aloittamassa uuden puheenjohtajan johdolla ja minusta ei pidä edes lähteä siihen keskusteluun, mihin ollaan menossa, Krista Kiuru sanoo.

Lindtmanin tänään Jyväskylän puoluekokouksessa kuultavan puheen linjapuheen Kiuru uskoo myötäilevän vahvasti puolueen vaaliohjelman henkeä.

– Uskon, että me olemme liikkeellä tänään iltapäivällä puheenjohtajan linjapuheessa aivan oikeilla raiteilla. Nyt on tärkeää, että me saamme koko väen mukaan ja kaikki tekemään työtä siinä, että sosialidemokraatit onnistuvat.

KIURUN kohdalla on pohdittu, lähtikö hän puheenjohtajakisaan sillä mielellä, että tavoittelee lopulta ryhmäpuheenjohtajuutta.

Kiuru painottaa vahvasti sitä, että on ollut tärkeää, että ihmiset pääsevät äänestämään puolueen puheenjohtajasta. Hän joutui keväällä nopeasti päättämään, että lähtee kisaan mukaan, kun muitakaan kilpailijoita ei ollut ilmoittautunut.

Hän sanoo myös, että SDP olisi ollut kesän suuressa paitsiossa, jos puolueessa ei olisi ollut mitään mielenkiintoista tekeillä. Puheenjohtajakampanja oli hänestä asiallinen ja fiksu.

Kiuru sanoo keskittyneensä edeltävät kuukaudet puolueen puheenjohtajuudesta kamppailemiseen.

– Nyt olen sitten muuttanut mieltäni ja ajatellut, että sen palautteen johdosta, jonka olen saanut, olisin tarjolla kuitenkin näihin johtotehtäviin. Tuo (puheenjohtajavaalin) vaalitulos oli kovin positiivinen yllätys ja samoin se henki ja se tuki, joka tästä kokouksesta on tullut siihen, että omallekin osaamiselleni olisi käyttöä. Mutta aikaisemmin toki ajattelin, että voisin tässä jäähdytelläkin, mutta nyt muutin sitten mieltäni tässä yön ja toisenkin nukuttuani. Paine on ollut varsin kova siihen, että pystyisin tämän ilmoituksen tekemään ja olemaan käytettävissä, hän perustelee ryhmäpuheenjohtajuuden tavoittelua.