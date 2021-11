Krista Kiuru kertoi esityksestä: Anniskelua ravintoloissa rajoitetaan kello 17 alkaen

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo, että hallitus on kiristämässä ravintolarajoituksia. Rane Aunimo Demokraatti

– Sote-ministerityhmä on tänään käsitellyt covid 19 -tilannetta, joka on huolestuttava. Tapausmäärissä on edelleen kovaa nousua, tänään 1 344 tapausta ja käytännössä olemme tänään käyneet läpi tämän kokonaisuuden joka on valmisteltu ensi viikon valtioneuvoston neuvotteluun,, jossa on tarkoitus linjata uusista lisätoimista epidemian hallintaan.

Kiurun mukaan tästä kokonaisuudesta ministeriryhmä päätti erottaa ravintolarajoitukset. Muu kokonaisuus esitellään valtioneuvostolle ensi tiistaina.

– Sitä ennen sote-ministeriryhmä on suositellut valtioneuvostolle, että pikaisesti ylimääräisessä istunnossa, joko tänään illalla myöhään tai mahdollisesti huomenna aamulla, valtioneuvosto säätäisi kireämmistä ravintolarajoituksista. Ravintorajoitusten osalta esitellään tuo ministeriryhmän tänäinen päätös, joka perustuu siihen, että anniskelua tullaan rajoittamaan lain suomin keinoin tässä maassa kello 17 lähtien.