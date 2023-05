Krista Kiuru lähtee tavoittelemaan SDP:n puheenjohtajuutta

SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru lähtee mukaan SDP:n puheenjohtajakisaan. Kiuru julkisti päätöksensä tänään Porin torilla vappupuheessaan. Johannes Ijäs Demokraatti

– Olen saanut 16 vuoden ajan olla keskeisissä rooleissa rakentamassa SDP:n linjaa, luomassa hyvinvointia talouskasvua vahvistamalla sekä uudistamalla koulutusta ja sote-palveluita. Nämä ovat olleet tehtäviä, jotka ovat SDP:n politiikan ydintä. Tulosta on tullut, ja paljon on saavutettu. SDP:hen luotetaan, ja olen kiitollinen, että myös minuun luotetaan. Monet toverit ovat kysyneet, miksi puolueen uskollinen soturi ei voisi olla käytettävissä puolueen puheenjohtajavaaliin, Kiuru sanoi

– Siksi vappuna täällä tovereiden edessä on aika luvata, että minä olen valmis lähtemään SDP:n puheenjohtajavaaliin varmistaakseni, että me sosialidemokraatit teemme kaikkemme, jotta mahdollinen oikeistohallitus ei pääse leikkaamaan sotesta, koulutuksesta ja perusturvasta. Haluan omalta osaltani varmistaa, että jäsenet pääsevät osallistumaan ja valitsemaan, millä linjalla ja ohjelmalla SDP haastaa oikeistohallituksen, Kiuru linjasi puheessaan.

Hän lisäsi, että puheenjohtaja Sanna Marinin aikana SDP ”on ottanut arvojohtajuuden, sen meille aina kuuluneen aseman oikeudenmukaisuuden ja vapauden airueena. Tätä tulee jatkaa.”

SDP:N puheenjohtajakisassa on toistaiseksi kaksi osallistujaa, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman ja perhe- ja peruspalveluministeri kansanedustaja Krista Kiuru.

Kysyttäessä linjaeroista Kiuru toteaa Demokraatille, että sekä hän että Lindtman ovat sosialidemokraatteja.

– Ei voi ainakaan sanoa, että kovasti oltaisiin eri mieltä asioista, mutta se on hyvä sanoa, että totta kai jäsenvaaleja käydään sen takia, että pystytään myös aktiivisesti keskustelemaan puolueen tulevaisuudesta ja ohjelmasta, jolla me tulevaisuudessa haastamme mahdollisen oikeistoenemmistöisen hallituksen. Varmasti meillä voi siinä olla painotuseroja.

Kiuru sanoo, että hänelle on puheenjohtajaehdokkaana tärkeätä, että puolueen ytimessä olevassa sosiaali- ja terveyspolitiikassa sekä koulutuksessa jatketaan vahvaa työtä.

– 16 vuoden aikana olen ollut todella vahvasti luomassa puolueen ohjelmaa nimenomaan näissä tehtävissä, Kiuru sanoo Demokraatille.

PUHEESSAAN Porissa Kiuru sanoi, että keskustelemme nykyään paljon taloudellisesta sopeuttamisesta, mutta paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt sosiaalinen kestävyysvaje.

– On syytä panna merkille, että VM ei ole pitänyt mahdollisena säästöjä sotepalveluista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa, kuten muillakin hallinnonaloilla hinnat, palkat ja vuokrat ovat nousseet paljon sen yli mitä kukaan on osannut olettaa. Sote-alan työntekijät joutuvat venymään äärimmilleen koko ajan. Kuntien pitkään jatkunut palveluiden aliresurssointi, hoidon jatkuuvuuden laiminlyönti sekä hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan lyhentämättä jättäminen edellyttävät lisää rahaa hyvinvointialueille, hän sanoi.

Jos tilannetta ei korjata, se näkyy Kiurun mukaan kiireettömien leikkausten perumisena ja hoitovelan pahentumisena alalla, jossa on jo kova henkilöstöpula.

– Mielenterveyspalveluiden riittämättömät resurssit näkyvät jo nyt paineena sosiaalihuollossa. Sotesta ei siis voi leikata, vaan riittävä rahoitus on turvattava.

KIURU sanoo Demokraatille lähteneensä ehdolle tarkan harkinnan ja kannustuksen jälkeen.

– Minulle on tärkeätä, että käymme jäsenvaalin reilussa ja hyvässä hengessä sekä saamme puolueelle ylimääräistä energiaa siitä, että pystymme yhdessä keskustelemaan, mihin suuntaan SDP:tä viedään ja minkälaisella ohjelmalla me haastamme tulevan oikeistohallituksen.

Kiuru sanoo, että porvarihallituksen tulevia tekosia on haastettava kaikin mahdollisin toimin, jotta ihmisten terveydestä, koulutuksesta tai sosiaaliturvasta ei leikattaisi.

– Tämän takia tulin siihen johtopäätökseen, että on syytä käydä myöskin puolueessa keskustelua siitä, minkälaisella ohjelmalla haastamme hallituksen.

Kiuru ei usko, että Lindtmanilla ja hänellä olisi isoja arvo- tai ohjelmallisia erimielisyyksiä keskenään.

– On tietysti selvää, että itse painotan niitä asioita, joita pidän sosialidemokratian ytimeen kuuluvina. Siksi nimenomaan koulutus ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat sitä kovinta ydintä, jolla me pystymme tulevaa oikeistohallitusta haastamaan. Lisäksi pidän tärkeänä, että meillä on uskottava talouslinja, jota kautta rakennamme talouskasvua. Talouskasvun rakentamiseksi tarvitaan tuottavuuden ja koulutustason nostoa, oppimisen vahvempaa tukea sekä tutkimus- ja tuotekehityspanoksia. Näihin tulee investoida.

KIURU muistutti puheessaan Porissa, että yksikään hallitus viimeiseen 20 vuoteen ei ole istunut täyttä neljää vuotta sellaisenaan, sillä osa puolueista on voinut jättää hallituksen tai niiden pääministeri on voinut vaihtua.

– Silti joka kerta itse hallitusneuvottelut ovat valmistuneet sillä pohjalla, joilla niihin on alun perin käyty. Käypä tällä kertaa niin tai näin, SDP:n on oltava valmis. On tärkeää muistuttaa itseämme ja muita siitä, että meillä on vaihtoehtoja, hän jatkoi.

Kiuru toteaa Demokraatille, ettei voida tietää, miten neuvottelut Säätytalolla etenevät.

– Mutta se on sanottava, että siellä jäätä ja tulta sovitetaan yhteen. Lopputuloksena saattaa olla Suomen oikeistolaisin hallitus sitten 30-luvun. On tärkeätä, että me emme menetä arvojamme, vaan pidämme vahvasti kiinni meille tärkeistä arvoista. Vapaus, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat sellaisia arvoja SDP:lle, että niistä emme käy kauppaa.

Kiuru painottaa, että SDP on valmis hallitusvastuuseen ja ollut alusta alkaen puolueen reunaehdoilla.

– Meidän on mahdotonta lähteä leikkaamaan sotesta, koska sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan tosiasiallisesti rahaa lisää sen varmistamiseksi, että ihmiset pääsevät hoitoon ja tulevat hoidetuksi. Toisaalta me tarvitsemme myöskin panostuksia koulutukseen ja osaamiseen, jotta saamme aikaan talouskasvua.

– Tällä kertaa hallitustunnustelija valitsi sellaisia puolueita mukaan, joilla ei ole kynnyskysymystä esimerkiksi leikata sotesta, Kiuru sanoo.

TULEVA hallitus joutuu Kiurun mukaan jo syksyllä lisäämään rahoitusta sosiaali- ja terveydenhuoltoon siksi, että palkat on saatava maksuun.

– Palkankorotukset on tehtävä ja käytännössä on varmistettava riittävä rahoitus sotelle. Myöskin ensi vuoden osalta sosiaali- ja terveydenhuoltoon on laitettava lisää rahaa ja leikkaaminen sosiaali- ja terveydenhuollosta ei ole realismia. Siitä kertoo myöskin se, että valtiovarainministeriön omassa arviossa mahdollisista tulevista sopeuttamistoimista arvioidaan, että sote-palveluista ei voi leikata.

Kiuru tarkentaa, että tänä syksynä pelkästään palkankorotukset vaativat 150 miljoonan euron lisätalousarvion ja soten pelkkiin palkkakuluihin on varattava ensi vuonna 250 miljoonaa euroa lisää VM:n oman arvion mukaan.

Kun Kiurulta kysyy, onko SDP pyrkinyt tarpeeksi hallitukseen, hän sanoo, että jossittelu ei kannata.

– Kokoomuksen tavoite näytti olevan jo vaaliyön aikana se, että he voisivat vaalituloksen perusteella muodostaa oikeistohallituksen.

– Olemme sekä vaaleissa että vaalien jälkeen todenneet, että SDP tavoittelee paikkaa hallituksessa ja me olemme valmiit taloutta tasapainottamaan ja myöskin sopeuttamaan, mutta emme ole valmiit tekemään sitä leikkaamalla sotesta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Nämä reunaehdot näyttävät olleen sellaisia, että kutsua mukaan ei tällä kertaa tullut.

– On kuitenkin muistettava, että mikään ei ole valmista ennen kuin kaikki on valmista. Tärkeätä on, että SDP on valmis kulloisessakin tilanteessa vastuuseen. Tietenkin meidän on järjestettävä oma valmiutemme siten, että se on joka hetki mahdollista.

KIURULLA on hallituskokemusta niin liikenne- ja viestintäministeriöstä, opetusministeriöstä kuin sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä eduskunnassa valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä.

Hän on istunut Kataisen, Stubbin, Rinteen ja Marinin hallituksissa.

Hänellä on 16 vuoden kokemus kansanedustajan työstä.

Kiuru sanoo, että hänen linjansa on ollut 16 vuoden aikana tukea aina istuvia puoluekokouksen valitsemia puheenjohtajia ja tehdä kaikkensa, että he pärjäisivät ja sitä kautta myös puolue pärjäisi.

– Olen saanut toimia hyvin monissa tehtävissä auttaakseni SDP:tä ja kulloistakin puheenjohtajaa pärjäämään.

Marinin hallituksessa Kiuru on työskennellyt perhe- ja peruspalveluministerinä ja jatkaa yhä tehtävässä toimitusministeristössä.