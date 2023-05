Krista Kiuru: ”Sosialidemokraatit ovat edelleen valmiita hallitusvastuuseen, kunhan…”

Toimitusministeristön perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo osallistuneensa Finlands Svenska Socialdemokrater -järjestön kokouksessa SDP:n puheenjohtajaehdokkaana. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Puheessani kokousväelle kerroin, että olen huolestuneena seurannut hallitusneuvottelujen vaivalloista etenemistä. Erityisesti RKP:llä tuntuu olevan vaikeuksia sopeutua oikeistokonservatiiviseen ja maahanmuuttovastaiseen politiikkaan, josta Säätytalolla nyt neuvotellaan, Kiuru kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa on tarpeen muistuttaa RKP:ta siitä, että nykyiselle neuvottelukokoonpanolle olisi yhä mahdollista löytää liberaali vaihtoehto, joka ymmärtäisi niin työperäisen kuin humanitaarisenkin maahanmuuton välttämättömyyden.

– Sosialidemokraatit ovat edelleen valmiita hallitusvastuuseen, kunhan vain sovimme, että sotesta ja koulutuksesta ei leikata. RKP:lla on nyt todellakin mahdollisuus valita Suomen suunta. Haluaako puolue tavoitella oikeistokonservatiivista impivaaraa, jossa maailma on uhka vai arvoliberaalia Suomea, jossa nähdään maailma mahdollisuutena? Uskon, että vastaus kysymykseen on helppo, sillä niin yksinkertaisesta valinnasta on lopulta kyse, ja tämä kaikki on nyt RKP:n käsissä, Kiuru jatkaa.

– Jos RKP omien arvojensa vastaisesti päättäisi lähteä perussuomalaisen politiikan takaajaksi konservatiivihallitukseen, on RKP:ta äänestäneille syytä muistuttaa, että muitakin vaihtoehtoja liberaaleille, maamme ruotsinkielisille äänestäjille löytyy. Heille hyvän vaihtoehdon ja poliittisen kodin tarjoaa nyt ja tulevaisuudessa avosylin FSD, Finlands svenska socialdemokrater, Kiuru päättää.

Hänen Facebook-päivityksestään kertoi ensimmäisenä Iltalehti.