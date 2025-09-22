Politiikka
22.9.2025 11:01 ・ Päivitetty: 22.9.2025 11:01
Kristillisdemokraattien ministeri yrittää estää alkoholin etämyynnin
Kristillisdemokraattien ministeri Mika Poutala pysäytti alkoholin etämyyntiä koskevan lakiesityksen hallituksessa. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Poutalan mukaan esityksestä ei ole vielä sopua hallituksessa.
Esitys oli kirjattu valtioneuvoston tämän päivän yleisistunnon asialistalle, eli sen oli määrä lähteä sieltä eduskunnan käsittelyyn. Esitetty lainsäädäntö mahdollistaisi alkoholin kotiinkuljetuksen ja väkevien juomien ostamisen muiden EU-maiden yrityksistä.
Poutala pyysi esitystä koskevat asiakirjat itselleen, jotta voisi perehtyä niihin tarkemmin. Tällä keinolla ministeri voi siirtää asian käsittelyä tuonnemmaksi.
POUTALAN mukaan erimielisyyksiä on useista esityksen yksityiskohdista. Kristillisdemokraatit haluavat asiasta ensimmäisenä kertoneen Iltalehden mukaan estää sen, että ulkomaiset yritykset saisivat tarjota etämyyntiin vahvoja alkoholijuomia, kun suomalaisille toimijoille sallitaan vain 8-prosenttiset juomat.
KD:n mielestä voi käydä niin, että suomalaiset myyjät siirtyvät myymään ulkomaille ja verotuotot vähenevät.
