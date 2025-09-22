Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

22.9.2025 11:01 ・ Päivitetty: 22.9.2025 11:01

Kristillisdemokraattien ministeri yrittää estää alkoholin etämyynnin

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Mika Poutala Kuntaliiton paneelissa 17. syyskuuta.

Kristillisdemokraattien ministeri Mika Poutala pysäytti alkoholin etämyyntiä koskevan lakiesityksen hallituksessa. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Poutalan mukaan esityksestä ei ole vielä sopua hallituksessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Esitys oli kirjattu valtioneuvoston tämän päivän yleisistunnon asialistalle, eli sen oli määrä lähteä sieltä eduskunnan käsittelyyn. Esitetty lainsäädäntö mahdollistaisi alkoholin kotiinkuljetuksen ja väkevien juomien ostamisen muiden EU-maiden yrityksistä.

Poutala pyysi esitystä koskevat asiakirjat itselleen, jotta voisi perehtyä niihin tarkemmin. Tällä keinolla ministeri voi siirtää asian käsittelyä tuonnemmaksi.

POUTALAN mukaan erimielisyyksiä on useista esityksen yksityiskohdista. Kristillisdemokraatit haluavat asiasta ensimmäisenä kertoneen Iltalehden mukaan estää sen, että ulkomaiset yritykset saisivat tarjota etämyyntiin vahvoja alkoholijuomia, kun suomalaisille toimijoille sallitaan vain 8-prosenttiset juomat.

KD:n mielestä voi käydä niin, että suomalaiset myyjät siirtyvät myymään ulkomaille ja verotuotot vähenevät.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
20.9.2025
Eläkkeisiin löytyi rahaa, vanhushoivaan ei – miksi puskuri jäi rakentamatta?
Lue lisää

Elina Pylkkänen

Kolumnit
20.9.2025
Suomi tarvitsee lisää elvistelyä – epäonnistuminenkin voi olla menestys
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
22.9.2025
Arvio: Nobel-kirjailijan romaanista tehtiin teatteriesitys, joka on mustaa huumoria tihkuva murhamysteeri
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU