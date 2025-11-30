KRP: Äärioikeisto voi radikalisoida nuoria kamppailulajien kerhoillaan

Eri puolille Suomea levinneet äärioikeistolaisten nuorten miesten kamppailukerhot Active Clubit voivat KRP:n mukaan toimia alustana radikalisoitumiselle. KRP kertoo seuraavansa tarkasti, miten ja mihin ryhmien toiminta etenee. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STT haastatteli tähän juttuun rikoskomisario Jyri Hiltusta, jonka johtaman toiminnon tehtävänkuvaan kuuluu muun muassa poliisiyksiköiden ja muiden viranomaisten tukeminen motivoituneen vakavan kohdennetun väkivallan paljastamisessa.

Lisäksi haastattelussa oli muita kyseisen valtakunnallisen riski- ja uhka-arviotoiminnon asiantuntijoita, jotka esiintyvät työnsä luonteen takia nimettöminä.

KRP:n mukaan Active Clubin toimintaa havaittiin Suomessa jo vuonna 2022.

- Toiminnasta oli viitteitä, mutta ensimmäisen klubin osalta ilmoitus ja sosiaalisen median julkaisujen aloittaminen on ollut syksyllä 2023, mikä voidaan nähdä sellaisena virallisena toiminnan alkamisena, ryhmän asiantuntija sanoo.

Syksyn 2023 jälkeen paikallisia kerhoja on tullut lisää ja KRP:n mukaan verkoston toiminta on jatkuvasti lisääntynyt. Kerhoja on julkisten lähteiden perusteella kahdeksan ja jäseniä joitain kymmeniä.

Keskusrikospoliisin mukaan järjestäytynyt äärioikeisto ryhminä ei aiheuta tällä hetkellä suoraa väkivallan uhkaa Suomessa. Toimintaan saattaa kuitenkin liittyä yksilöitä tai pienryhmiä, jotka voivat radikalisoitua ja aiheuttaa väkivaltaa ja muita uhkatilanteita.

RUOTSALAISEN, äärioikeistoa seuraavan vasemmistotaustaisen Expo-säätiön raportin mukaan lähes puolet paikallisen Active Clubin jäsenistä on tuomittu rikoksista.

Esimerkiksi marraskuussa neljä Aktivklubb Sverigeen liittyvää nuorta miestä tuomittiin rasistisista pahoinpitelyistä Tukholmassa.

KRP:n mukaan Suomessa poliisin tietoon ei ole tullut Active Clubiin liittyviä vakavia rikoksia.

- Ei ole tiedossa eikä tutkittavana vakavia rikoksia, jotka voisi yhdistää suoraan Active Clubin toimintaan, KRP:n asiantuntija sanoo.

Ruotsissa Active Clubilla on Expon mukaan yhteyksiä jalkapallon ultrakannattajiin. KRP:n mukaan Suomen Active Clubin ja ultrakannattajien välillä ei ole ainakaan selkeää näkyvää kytköstä tällä hetkellä.

KAMPPAILULAJIKERHO on KRP:n mukaan hyvin kytköksissä muuhun äärioikeistoon Suomessa.

- Vaikuttaa siltä, että äärioikeisto toimii tällä hetkellä Suomessa yhtenäisesti ja tekee yhteistyötä.

Yksi osoitus tästä on itsenäisyyspäivä, jolloin fasistinen ja rasistinen sinimusta liike (SML) järjestää mielenosoituksen.

- Viimeksi viime vuoden itsenäisyyspäivässä Active Club oli tiiviisti sinimustan liikkeen kanssa.

Mielenosoituksissa on näkynyt myös Active Clubin kansainvälisyys.

Vuoden 2023 itsenäisyyspäivänä poliisi otti ennen SML:n mielenosoitusta Helsingin rautatieasemalla kiinni joukon naamioituneita nuoria miehiä. Poliisi ei tuolloin kommentoinut kiinni otettujen kansalaisuuksia tai aatteellisia taustoja.

STT:n paikalla olleen toimittajan ottamalla videolla kuitenkin näkyy musta lippu, jossa näyttää olevan Active Clubin Ruotsin-osaston logo. Poliisin mukaan kiinni otettujen hallusta löytyi muutamia teräaseita, hammassuojia ja soihtuja.

Myöhemmin Eduskuntatalon edustalla kokoontui nuoria miehiä, jotka olivat pukeutuneet yhdenmukaisesti aiemmin kiinniotetun joukon kanssa. He esittelivät paikalla Ranskan Active Clubin lippua.

Teksti: STT / Jecaterina Mantsinen, Simu Perälä