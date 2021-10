KRP: ”Tapaus on poikkeuksellisen laaja” – 32 ihmiselle syytteet, suuroperaatiota on johtanut FBI

Syyttäjä on nostanut syytteet 32 ihmistä vastaan kansainvälisen Greenlight-rikostorjuntaoperaation Pohjois-Suomen-haarassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Syytteitä nostettiin muun muassa törkeistä huumausainerikoksista.

Lisäksi keskusrikospoliisi kertoo, että poliisi on saanut valmiiksi kaksi Greenlight-operaatioon liittyvää esitutkintakokonaisuutta, jotka kohdistuivat Pohjois-Suomeen sekä Jyväskylän alueelle. Nyt valmistuvat esitutkinnat kytkeytyvät FBI:n johtamaan kansainväliseen rikostorjuntaoperaatioon.

Tutkinnassa on ollut muun muassa laajamittaista huumeiden levitystoimintaa.

Greenlight-operaatiossa Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI pääsi käsiksi eri maissa toimivien rikollisten salattuun viestinvaihtoon.

– Tapaus on koko Suomen ja etenkin Pohjois-Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja, ja sen paljastuminen vaikuttaa uskoakseni välillisesti Pohjois-Suomen rikostilanteeseen laajemminkin, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Nurmenniemi KRP:n Oulun yksiköstä.

”Amfetamiinin laatu on ollut poikkeuksellisen vahvaa.”

Poliisi on esitutkinnan aikana selvittänyt, että Pohjois-Suomeen on toimitettu viiden miljoonan euron edestä amfetamiinia ja yli miljoonan euron edestä muita huumausaineita.

– Amfetamiinin laatu on ollut poikkeuksellisen vahvaa, josta jatkamalla on katukauppaan saanut valmistettua käyttöannoksia moninkertaisen määrän.

Poliisi on esitutkinnan aikana selvittänyt, että Pohjois-Suomen alueelle on toimitettu lähes 40 kiloa amfetamiinia, josta poliisi sai takavarikoitua noin 16 kiloa.

Lisäksi takavarikkoon on saatu 10 ampuma-asetta, kaksi moottorikelkkaa, kaksi autoa, räjähteitä ja lähes 100 000 euroa käteistä. Esitutkinnassa saatiin myös selvitettyä, että alueelle on toimitettu huomattavia määriä muitakin huumausaineita, kuten kokaiinia, ekstaasia, MDMA:ta, subutexia ja marihuanaa. Poliisin arvion mukaan Pohjois-Suomen alueelle toimittujen huumeiden katukauppa-arvo on ollut 6–7 miljoonaa euroa.

– Esitutkinnan mukaan epäillyt ovat toimineet osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Esitutkinnassa on pystytty hyödyntämään FBI:n KRP:lle toimittamia tietoja liittyen rikollisten salattuun viestinvaihtoon. Keskusrikospoliisi on tehnyt tutkinnassa tiivistä yhteistyötä Oulun ja Lapin poliisilaitosten kanssa, toteaa tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi KRP:n Lapin yksiköstä.

Jyväskylän seudulla vaikuttanut ryhmä on toiminut osana kansainvälistä rikollisryhmää.

Lisäksi Keskusrikospoliisi ja Sisä-Suomen poliisilaitos ovat tutkineet Jyväskylän seudulla toimineen järjestäytyneen rikollisryhmän huumausaineiden laajamittaista levitystä.

Esitutkinnassa epäillään, että rikollisryhmä hankki ja levitti Suomeen loppuvuoden 2020 ja kevään 2021 aikana noin kilon kokaiinia, noin 5 kiloa amfetamiinia, tuhansia ekstaasitabletteja ja noin 24 000 Subutex-tablettia. Lisäksi poliisi löysi esitutkinnan yhteydessä kotietsinnöiltä useita kannabiskasvattamoja. Esitutkinnassa takavarikoitiin yhteensä kymmeniä tuhansia euroja käteistä, jonka epäillään olevan peräisin huumausainekaupoista.

– Kyseinen Jyväskylän seudulla vaikuttanut rikollisryhmä on toiminut osana kansainvälistä rikollisryhmää, jonka toimiala on ollut laajamittainen huumausaineiden maahantuonti ja levitys Suomessa. Ryhmä on rikollisessa toiminnassaan käyttänyt salattuja Anom- ja SkyECC-puhelimia, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström Keskusrikospoliisista kertoo tiedotteessa.

Kokonaisuudessa on kolme pääepäiltyä, joita poliisi epäilee törkeistä huumausainerikoksista.