16.2.2026 14:26 ・ Päivitetty: 16.2.2026 14:35
KRP Valtorin tietomurrosta: Samantyyppisiä rikoksia yhtä aikaa muualla Euroopassa
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietomurron aikaan tehtiin samantyyppisiä rikoksia muuallakin Euroopassa, kertoi keskusrikospoliisi (KRP) maanantaina.
KRP:n mukaan se tekee kansainvälistä yhteistyötä rikosta selvittäessään. Tällä hetkellä KRP tutkii asiaa rikosnimikkeellä törkeä tietomurto.
TAMMIKUUN lopulla todetussa tietomurrossa saattoi vaarantua valtion yhteisten ict-palvelujen käyttäjien tietoja jopa noin 50 000 laitteelta. Tietomurto koskee muun muassa ministeriöiden henkilökuntaa ja myös ministereitä.
Tutkimuksissa on selvinnyt, ettei hallintajärjestelmä hävittänyt poistettuja tietoja, vaan vain merkitsi ne poistetuiksi.
Valtorin mukaan tietomurrossa ei vuotanut riskialtista henkilötietoa, vaan teknisiä tunnistetietoja.
Kommentit
