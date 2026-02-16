Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

16.2.2026 14:26 ・ Päivitetty: 16.2.2026 14:35

KRP Valtorin tietomurrosta: Samantyyppisiä rikoksia yhtä aikaa muualla Euroopassa

erkkosivut olivat aamupäivällä usean tunnin ajan pois käytöstä tai ohjautuivat varasivustoille julkaisualVESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietomurron aikaan tehtiin samantyyppisiä rikoksia muuallakin Euroopassa, kertoi keskusrikospoliisi (KRP) maanantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

KRP:n mukaan se tekee kansainvälistä yhteistyötä rikosta selvittäessään. Tällä hetkellä KRP tutkii asiaa rikosnimikkeellä törkeä tietomurto.

TAMMIKUUN lopulla todetussa tietomurrossa saattoi vaarantua valtion yhteisten ict-palvelujen käyttäjien tietoja jopa noin 50 000 laitteelta. Tietomurto koskee muun muassa ministeriöiden henkilökuntaa ja myös ministereitä.

Tutkimuksissa on selvinnyt, ettei hallintajärjestelmä hävittänyt poistettuja tietoja, vaan vain merkitsi ne poistetuiksi.

Valtorin mukaan tietomurrossa ei vuotanut riskialtista henkilötietoa, vaan teknisiä tunnistetietoja.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
14.2.2026
Hiipunut keskusta voi olla pääministerintekijä Ruotsissa ja Suomessa
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
16.2.2026
Arvio: Toisen tasavallan Suomen idea on selviytyminen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU