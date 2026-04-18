Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Uutiset

18.4.2026 06:11 ・ Päivitetty: 18.4.2026 11:27

Kruunuvuorensilta avattiin tänään – Suomen pisimmällä sillalla on mittaa 1191 metriä

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Helsingissä Laajasalon Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren yhdistävä silta avattiin lauantaina iltapäivällä. Noin 1,2 kilometriä pitkä Kruunuvuorensilta on Suomen pisin silta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Korkeasaaren päässä avajaisnauhan leikkasi Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) ja Laajasalon päässä apulaispormestari Johanna Laisaari (sd.).

Silta on tarkoitettu vain pyöräilijöille, jalankulkijoille ja raitiovaunuille.

Raitiotien matkustajaliikenteen on tarkoitus alkaa sillalla viimeistään ensi vuoden alussa. Sillan raitiotiellä ajetaan ensi kesän aikana koe- ja koulutusajoja.

Tulevana kesänä jalankulkua ja pyöräliikennettä saatetaan rajoittaa lyhytaikaisesti sillan viimeistelytöiden vuoksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Janne Riiheläinen

Kolumnit
17.4.2026
Janne Riiheläinen: Trump haluaa voittaa, vaikka liittolaistenkin kustannuksella
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
17.4.2026
Arvio: Kansallisteatterin uutuudessa Rautarouva ei ruostu vaikka dementia on lähimuistin jo hapertanutkin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU