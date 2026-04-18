18.4.2026 06:11 ・ Päivitetty: 18.4.2026 11:27
Kruunuvuorensilta avattiin tänään – Suomen pisimmällä sillalla on mittaa 1191 metriä
Helsingissä Laajasalon Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren yhdistävä silta avattiin lauantaina iltapäivällä. Noin 1,2 kilometriä pitkä Kruunuvuorensilta on Suomen pisin silta.
Korkeasaaren päässä avajaisnauhan leikkasi Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) ja Laajasalon päässä apulaispormestari Johanna Laisaari (sd.).
Silta on tarkoitettu vain pyöräilijöille, jalankulkijoille ja raitiovaunuille.
Raitiotien matkustajaliikenteen on tarkoitus alkaa sillalla viimeistään ensi vuoden alussa. Sillan raitiotiellä ajetaan ensi kesän aikana koe- ja koulutusajoja.
Tulevana kesänä jalankulkua ja pyöräliikennettä saatetaan rajoittaa lyhytaikaisesti sillan viimeistelytöiden vuoksi.
