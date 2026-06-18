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Politiikka

18.6.2026 07:14 ・ Päivitetty: 18.6.2026 07:14

KS: Kansanedustajaa uhkailtiin, joutui myymään talonsa

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto joutui myymään omakotitalonsa ja muuttamaan perheineen kerrostaloon saamiensa henkeen ja terveyteen kohdistuvien uhkausten takia, kertoo Kouvolan Sanomat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kaunisto kertoo saaneensa uhkauksia eri viestintäkanavissa ja jopa kadulla. Myös hänen perhettään uhkailtiin.

Uhkauksia alkoi tulla, kun Ratamokeskuksen sairaalan yöpäivystys oli vaarassa loppua alkuvuodesta 2025. Kaunisto on Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Kaunisto turvautui tapauksessa eduskunnan turvallisuusosastoon ja suojelupoliisiin.

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