Työmarkkinat
11.3.2026 09:06 ・ Päivitetty: 11.3.2026 09:06
KT: Lääkärivirkojen tarjonta väheni hyvinvointialueilla
Hyvinvointialueilla oli viime vuoden lokakuussa täyttämättä enää hieman yli 730 lääkärin tehtävää. Tämä selviää Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) tutkimuksesta.
Vielä viime vuonna lääkärin virkoja oli auki noin tuhat. Lääkäripulan väheneminen on laskennallista, koska alueilta on myös karsittu tehtäviä säästöjen takia.
Erikoissairaanhoidossa lääkärin tehtäviä oli viime lokakuussa täyttämättä noin 460. Terveyskeskuslääkäreiden tehtäviä oli täyttämättä hieman yli 190 ja hammaslääkärien tehtäviä 80.
Täydellistä kuvaa lääkäritilanteesta ei ole saatavana, eivätkä kaikki alueet vastanneet työnantajakyselyyn.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.