”Kuinka monta vuotta haluatte vielä elää näiden pervertikkojen hallitessa?” – poliisi tunkeutui oppositiojohtajan toimistoon

Venäjän poliisi on tunkeutunut oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin toimistoon Moskovassa ja ottanut kiinni useita hänen henkilökuntaansa kuuluvia. Myös muualla maassa poliisi on ottanut kiinni Navalnyin tukijoita.

Poliisin tarkoituksena oli ilmeisesti katkaista toimistosta lähetetty suora lähetys. Poliisi mursi Navalnyin avustajien mukaan oven sahaa käyttäen. Navalnyin Twitter-tilillä näkyy kuvia poliisin saapumisesta toimistolle. Ilmeisesti poliisi oli kertonut tulleensa tutkimaan pommiuhkaa.

Navalnyi on kutsunut tukijoitaan osoittamaan mieltään sunnuntaina maaliskuussa järjestettäviä presidentinvaaleja vastaan. Mielenosoituksia on suunniteltu yli sataan kaupunkiin. Navalnyin mukaan suurimmassa osassa kaupunkeja lupa mielenosoitukseen on saatu.

Navalnyin Twitter-tilillä näkyy myös kuvia mielenosoittajista useissa kaupungeissa Venäjän itäosissa aiemmin sunnuntaina. Moskovaan ja Pietariin suunniteltujen suurimpien mielenosoitusten on tarkoitus alkaa iltapäivällä. Mielenosoitusten odotetaan johtavan välikohtauksiin poliisin kanssa.

– Tässä on kyse elämästänne. Kuinka monta vuotta haluatte vielä elää näiden varkaiden, kiihkoilijoiden ja pervertikkojen hallitessa? Olemme kestäneet tätä jo 18 vuotta, Navalnyi sanoi aiemmin kannattajilleen suuntaamassaan videoviestissä.

Navalnyin mukaan vaalit ovat lähinnä Putinin kruunajaiset.

Navalnyita on pidetty ainoana poliitikkona, joka saattaisi kyetä haastamaan nykyisen presidentin Vladimir Putinin, jonka uskotaan laajasti voittavan tulevat vaalit ja saavan neljännen presidenttikautensa.

Viime vuonna Navalnyi pyrki sinnikkäästi presidenttiehdokkaaksi, mutta viranomaiset hylkäsivät hänen ehdokkuutensa vedoten aiempaan rikostuomioon. Navalnyin mukaan tuomiolla on poliittiset motiivit.

Viime syksynä tehdyssä mielipidekyselyssä 58 prosenttia vastaajista sanoi aikovansa äänestää tulevissa presidentinvaaleissa. Se on yli kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin ennen vuoden 2012 vaaleja ja lähes 20 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2008.