Kuka määrittää, minkälaisia ravintolat ovat? – näin ministeriöstä selvitetään: ”Tulee olemaan erilaisia rajatapauksia”

Ravintoloiden koronarajoitukset jakaantuvat marraskuun alusta lähtien alueiden ja ravintolatyyppien perusteella. Ravintolatyypit jaotellaan ruokaravintoloihin ja anniskeluravintoloihin. Ravitsemisliikkeiden rajoituksia arvioidaan alueen epidemiatilanteen ja ravintolan pääasiallisen toiminnan mukaan. Rane Aunimo Demokraatti

Kysymys nousee, kuka määrittelee, mikä mikäkin ravintola tietyssä tilanteessa ja tietyllä alueella on.

Hallitusneuvos Ismo Tuominen STM:stä sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että tilanne ei tule olemaan helppo.

– Tilanne on jo oikeudellisesti sellainen, että meillä ei ole lupa- tai muuta määrittelyjärjestelmää, jossa ravintolat tällä tavalla jaetaan. Meillä on nyt lain pykälät tällä hetkellä siitä, että ravitsemusliikkeet määrittelevät itse sen oman toiminta-ajatuksensa perusteella, mitä he ovat, ja jos määrittely on väärä, niin todennäköisesti aluehallintovirastosta tulee vähintään suullinen yhteydenotto. Eli tämä määrittely ei ole sellainen, joka olisi suoraan ja poikkeuksetta ja kattavasti varma. Tulee olemaan erilaisia rajatapauksia.

Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, ja Pohjanmaan maakunnissa sellaisissa ravitsemisliikkeissä, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota alkoholijuomia, asiakaspaikat rajoitetaan nykyiseen tapaan puoleen normaalista. Tällaisia ravitsemisliikkeitä ovat tyypillisesti pubit, baarit ja yökerhot.

Edellä mainituissa maakunnissa sijaitsevissa muissa ravitsemisliikkeissä asiakaspaikkojen määrä on rajattu kolmeen neljäsosaan normaalista. Tällaisia liikkeitä ovat tyypillisesti ruokaravintolat, kahvilat, pikaruokapaikat ja pizzeriat. Muualla Suomessa asiakaspaikkamäärää ei edelleenkään rajoiteta.

Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa alkoholijuomien anniskelu pitää lopettaa nykyiseen tapaan viimeistään kello 22. Kaikki ravitsemisliikkeet on suljettava Pohjanmaan maakunnassa viimeistään kello 23. Muissa edellä mainituissa maakunnissa pääasiallisesti alkoholijuomia tarjoavat ravitsemisliikkeet on samoin suljettava viimeistään kello 23, mutta muut ravitsemisliikkeet vasta kello 24.

Muualla Suomessa anniskelu päättyy nykyiseen tapaan viimeistään kello 24. Pääasiallisesti alkoholijuomia tarjoavien ravitsemisliikkeiden on Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakuntien ulkopuolella suljettava viimeistään kello 01, mutta muut ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna vuorokauden ympäri.

Ravitsemisliikkeiden aukioloaikojen rajoituksia väljennetään muutoinkin asetuksessa siten, että rajoitusten kohteena olevat ravitsemisliikkeet saadaan avata yhden tunnin kiinniolon jälkeen. Jos esimerkiksi ravitsemisliikkeen anniskelu on päättynyt kello 24 ja liike on suljettava kello 01, liikkeen saa asetuksen mukaan avata uudelleen esimerkiksi yökahvilana kello 02.

Tuominen viittasi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnnan kantaan siitä, että joku ravintola saattaa olla esimerkiksi päivällä lounasravintola ja illalla pubi tai jopa yökerho.

– Valiokunta on todennut mietinnössään, että jopa saman ravintolan yhteydessä sääntö voi vaihtua, esimerkiksi asiakaspaikkarajoitus, siis kolmeneljäsosaa tai puolet. Tämä jää osittain auki. Yksiselitteisiä vastauksia ei tule olemaan. Ja sitten on mahdollisuus aluehallintoviraston virkamiesten täsmentää ja joissakin ääritapauksissa, joissa ravintolan oma käsitys siitä on täysin väärä verrattuna lakipykäliin, niin puuttua sitten tilanteeseen.