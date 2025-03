Kuka vastaa 200 miljoonasta? – SDP:stä suora kysymys Orpolle

Juuson sairausloma osuu aikaan, jolloin hallituksessa on vääntö sote-säästöistä.

Juuson on ollut määrä viedä ministeriössään eteenpäin suunnitelmaa siitä, miten hallitus aikoo säästää sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palveluvalikoimasta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) on vakuuttanut, että säästöjä ei peruta ja ne etsitään sosiaali- ja terveysministeriön alalta. Juuso on halunnut mediatietojen mukaan lisäaikaa säästöjen etsimiselle.

Hänen mukaansa Juuson (ps.) sairausloma ei vaikuta sote-säästöihin.

VIIME vuonna hallituksen kehysriihessä päätettyjä säästöjä yritetään löytää sosiaalihuollosta sata miljoonaa euroa vuodessa vuodesta 2026 eteenpäin. Erikoissairaanhoidon säästöt olisivat 10 miljoonaa euroa vuonna 2026, 30 miljoonaa euroa vuonna 2027 ja 70 miljoonaa euroa vuonna 2028.

Oppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on puuttunut tilanteeseen tänään viestipalvelu X:ssä.

Ensinnä Tuppurainen toivoo Juusolle pikaista paranemista.

Tämän jälkeen hän kysyy, kuka vastaa liki 200 miljoonan euron säästöjen kohdentamisesta.

Tuppurainen muistuttaa, että erikoissairaanhoidossa on kyse kansalaisille kriittisistä palveluista.

Tuppurainen vastuuttaa suoraan pääministeriä.

– Pääministeri Petteri Orpon on vastuu kertoa asia ennen vaaleja! hän päivittää.

HS:n tietojen mukaan harkinnassa ovat ainakin lastensuojelun ja vanhusten hoivan henkilöstömitoitukset.

– Säästöjen ja muiden osalta työ jatkuu normaalisti hallituksen piirissä. Valtiosihteeri ottaa vähän enemmän roolia ja varmasti myös ministeriön toinen ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.), Orpo on sanonut eilen Ylelle.

