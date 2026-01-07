Kuluttajahinnat nousivat 1,8 prosenttia vuoden takaisesta – Terveydessä huima kallistuminen

Suomessa kuluttajahinnat nousivat joulukuussa 1,8 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan. Asia ilmenee Tilastokeskuksen julkaiseman yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotiedoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Marraskuusta hintoihin tuli joulukuussa ennakkotietojen mukaan lisää 0,4 prosenttia.

Eniten hinnat kallistuivat terveyden osalta, jonka hyödykkeiden hinnat nousivat 5,9 prosenttia vuotta aiemmasta.

ELINTARVIKKEIDEN ja alkoholittomien juomien hintalappuihin tuli lisää 2,7 prosenttia verrattuna joulukuuhun 2024. Marraskuusta hinnat putosivat kuitenkin hieman.

Alkoholin ja tupakan hinnat kasvoivat 2,3 prosentin verran vuodentakaisesta. Marraskuuhun verrattuna muutosta ei tapahtunut.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana muun muassa omistusasumista, rahapelejä tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja.