Kuluttajahinnoissa 2,1 prosentin hyppäys

Taustalla vaikutti erityisesti polttoaineiden hintojen voimakas lasku viime keväänä. Polttoaineiden hintojen nousu viime huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun oli huomattavasti suurempi kuin maaliskuusta maaliskuuhun.

Kuluttajahintoja nostivat vuoden takaiseen verrattuna polttoaineiden lisäksi myös pitkien junamatkojen ja savukkeiden kallistuminen. Nousua jarruttivat asuntolainojen ja kulutusluottojen keskikorkojen, laivalla tehtävien reittimatkojen, ravintoloissa tarjoiltavan oluen ja televisioiden halpeneminen.

Maaliskuusta huhtikuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,4 prosenttia, mikä johtui muun muassa lääkkeiden kallistumisesta.

Huhtikuun nousu on korkein kuluttajahintojen vuosimuutos sitten vuoden 2015, joka on Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin viitevuosi. Viitekaudella seuraavaksi korkein vuosimuutos on lokakuulta 2018, jolloin kuluttajahinnat nousivat 1,5 prosentin tahtia.