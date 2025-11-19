Kuluttajatutkimuskeskus: Tällaisella budjetilla pitäisi sekä tulla toimeen että kyetä ylläpitämään terveyttä

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus on laskenut kohtuullisen minimin budjetit, jolla kotitalouksien pitäisi tulla toimeen, ylläpitää terveyttään ja osallistua yhteiskunnan toimintaan tämän päivän Suomessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yksin elävän budjetti on sukupuolesta ja asuinpaikasta riippuen noin 1 250-1 760 euroa kuukaudessa. Taso vastaa suurin piirtein pienituloisuuden rajaa.

Esimerkiksi Helsingissä yksinasuvan alle 45-vuotiaan miehen kuukausibudjetti on runsaat 1 600 euroa.

Yli 65-vuotiaalle miehelle esimerkiksi ruokaan ja liikkumiseen on varattu vähemmän, mutta muun muassa asumiseen ja terveydenhoitoon taas enemmän.

Yli 65-vuotiaan Helsingissä yksinasuvan miehen kuukausibudjetti on noin 1 760 euroa. Vastaavassa tilanteessa olevan naisen kuukausibudjetti puolestaan on 1 717 euroa. Naisen ruokabudjetti on pienempi kuin miehellä.

KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSEN tiedotteen mukaan rahan riittävyys kohtuullisen minimin mukaiseen kulutukseen on haastavaa pienituloisissa yksinhuoltajaperheissä sekä perheissä, joissa on useampia kouluikäisiä lapsia.

Esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden viitebudjettien taso on noin 1 570-3 050 euroa kuukaudessa riippuen asuinpaikasta sekä lasten iästä ja lukumäärästä. Laskelmassa esimerkkiperheessä oli korkeintaan kaksi lasta.

Kahden vanhemman sekä kahden tai kolmen lapsen kotitalouksien kuukausibudjettien taso vaihtelee noin 3 000-4 570 euron välillä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella yli 100 000 asukkaan kaupungissa asuvan kahden vanhemman ja kahden teinin kohtuullisiksi kuukausikuluiksi on laskettu 3 865 euroa. Perheen ruokakulut olisivat 1 020 euroa, ja vapaa-aikaan ja harrastuksiin on budjetoitu 195 euroa.

BUDJETTIEN kokonaistaso on noussut vuodesta 2018, mutta ero johtuu merkittäviltä osin yleisestä hintatason noususta.

Lapsiperheiden viitebudjetit ovat kuitenkin suhteessa pienemmät kuin aiemmin, koska pääkaupunkiseudulla asuvien lapsiperheiden viitebudjetteihin ei sisälly henkilöautoa. Liikkumisen kustannukset on laskettu julkisen liikenteen, pyöräilyn ja satunnaisten kuljetuspalvelujen summana.

Ruokakustannukset perustuvat uusiin ravitsemussuosituksiin. Ruokalista sisältää aiempaa enemmän vihanneksia ja hedelmiä ja vähemmän eläinperäisiä raaka-aineita.

Tutkimusta varten järjestettiin 12 ryhmäkeskustelua eri puolilla Suomea, ja niihin osallistui 36 erilaisia kotitalouksia edustavaa kuluttajaa. Osallistujien piti päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitkä hyödykkeet viitebudjettiin sisällytetään. Lisäksi kahdeksan eri alojen asiantuntijaa arvioi budjetteja.

Tutkimusta on rahoittanut oikeusministeriö.