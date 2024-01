“Kumpikaan ei ole mieluisa” – PS nostaa esiin Stubbin aiemmat möläytykset ja Haaviston kannattajien reaktiot

Presidentinvaalien toisen kierroksen asetelma aiheuttaa aika monelle perussuomalaiselle ongelmia, puolueen puheenjohtaja Riikka Purra arvioi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentinvaalien toisessa vaalissa ovat ehdolla kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb sekä vihreiden tukema Pekka Haavisto.

Purra kertoo aamupäivällä IS-tv:lle, ettei hän testamenttaa ääntään kummallekaan ehdokkaalle ja että perussuomalaisia äänestävät osaavat tehdä itse omat ratkaisunsa. Hänen mukaansa toisella kierroksella on kaksi liberaalia ehdokasta.

- On mahdollista, että äänestysaktiivisuus laskee, mikäli monelle on vaikea tehdä päätös. Mutta kaikki äänestävät sitä, mitä haluavat, eikä ole tarvetta testamentata ääniä, hän sanoo haastattelussa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä (kuvassa) arvioi STT:lle, että Jussi Halla-ahoa äänestäneiden valinta toisella kierroksella on ratkaiseva vaaleille.

HALLA-AHOA äänesti ensimmäisellä kierroksella yli 615 000 ihmistä. Hän keräsi 19 prosentin kannatuksen ja jäi kolmanneksi. Mäkelän mukaan presidentinvaalien tulos ei äänimäärään nähden pettymys, mutta pettymys oli se, ettei puolueen ehdokas ole toisella kierroksella.

- Perussuomalaisilla yleinen tunnelma on se, että ei saatu omaa ehdokasta läpi ja että kumpikaan toisella kierroksella olevista ehdokkaista ei ole mieluisa.

Myös Mäkelä sanoo, että perussuomalaisia äänestävät tekevät presidentinvaaleissa omat johtopäätöksensä ja että “kummassakin ehdokkaassa on omat huonot puolensa ja toisaalta omat vahvuutensa”.

Yleisellä tasolla Mäkelä arvioi Stubbin olevan vahvoilla, koska vihreitä ja vasemmistopuolueita äänestävät antoivat melkein kaikki annettavissa olevat äänet Haavistolle jo ensimmäisellä kierroksella.

- Jos menee yhtään blokkivaaleiksi, niin yleisellä tasolla näyttäisi Stubb olevan vahvoissa asemissa.

MÄKELÄ kuitenkin mainitsee, että Stubbin rasitteena ovat aiemmat möläytykset, jotka eivät sovi presidentin arvolle.

- Haaviston ideologia on melko punavihreä, ja hänellä on rasitteenaan al-Holin tapaus, mikä on aika tuoreessa muistissa hyvin monilla meikäläisillä ainakin.

Stubb on myös hänen mukaansa laukonut perussuomalaisista kielteisiä kommentteja. Haavisto taas ei Mäkelän mukaan ole tehnyt niin, mutta Haaviston kannattajat ovat ilkkuneet Halla-ahon putoamista.

- Ei varmaankaan palvele heidän ehdokkaansa jatkoasetelmia sellainen toiminta.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja, valtiovarainministeri Purra puolestaan nosti IS:lle maanantaina esiin Stubbin kampanja-aikaiset kommentit hallituksen talouspolitiikasta. Purra arvioi Stubbin ottaneen vaalitaktisista syistä pesäeroa hallituksen toimiin.

- Toivon kuitenkin, että mikäli Alexander Stubbista tulee presidentti, hän ei ihan kaikkia lähtökohtiaan myisi, Purra sanoo IS:lle.

Hän myös toivoi, että jos pääministeripuolueen ehdokas valitaan presidentiksi, tukisi presidentti myös hallituksen talouspolitiikkaa, vaikka luopuisi puoluekirjasta.

Markku Uhari / STT