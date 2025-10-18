Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.10.2025 07:45 ・ Päivitetty: 18.10.2025 07:45

Kumpula-Natri: Hallitus roiskii suomalaisten varoja – lasku menee veronmaksajalle

Jukka-Pekka Flander / SDP

SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri vaatii hallitukselta vastuuta suomalaisten verorahoista.

Demokraatti

Demokraatti

– On aika lopettaa ideologian varaan laskeva talouspolitiikka, kun tulokset näyttävät miinusta. Valtion omaisuutta ja suomalaisten verorahoja ei ole varaa roiskia kohdentamattomasti, Miapetra Kumpula-Natri sanoo.

– SDP:llä on ehdottaa konkreettisia kasvutoimia ja keskittymistä työllisyyden kasvattamiseen. Meidän on Suomessa tartuttava rohkeammin uuteen ja esimerkiksi kuunneltava nuoria ja innovatiivisia yrityksiä.

Kumpula-Natrin mukaan esimerkiksi yhteisöveroalennus vie yli 830 miljoonaa euroa, eikä se tutkitusti ole investointien tai työllisyyden kannalta paras ratkaisu.

– Silläkin summalla olisi voitu kohdentaa panostuksia aidosti kasvua ja työllisyyttä luoviin toimiin: tutkimukseen, koulutukseen ja nuorten yritysten kasvuun. Tehoton veroale ja työllisyyden kannalta tehottomat toimet maksaa lopulta suomalaiset veronmaksajat.

Tehoton veroale ja työllisyyden kannalta tehottomat toimet maksaa lopulta suomalaiset veronmaksajat.

SDP ehdottaa, että valtion omistuksia suunnataan listaamattomiin kasvuyrityksiin ja Teollisuussijoitusta eli Tesiä pääomitetaan 200 miljoonalla eurolla vuodessa vuoteen 2030 asti.

– Ilman riittävää pääomitusta, sinivalkoista leijonanloikkaa, lupaavat suomalaiset yritykset siirtyvät ulkomaisiin käsiin jo ennen kuin ensimmäinenkään innovaatio ehtii markkinoille. Tämä on sijoitus kotimaiseen omistajuuteen, elinvoimaiseen Suomeen sekä työpaikkoihin ja tulevaisuuteen, Kumpula-Natri painottaa.

KUMPULA-NATRIN mukaan uudistuva talous on Suomen elinehto ja mahdollisuus sekä teknologian kehittämisessä että Suomen nykyisen teollisuuden menestymiselle.

– Suomessa on jo toista sataa deep tech start-uppia, joiden kasvumahdollisuuksille on luotava mahdollisuuksia. EU:n seuraavalla rahoituskaudella Suomen on varmistettava osuutensa kasvavista tutkimus- ja kehitysvaroista ja kaksoiskäyttöteknologian tuista sekä nyt luotava tähän kansallinen yhteisrahoitusmekanismi. Nämä toimet vahvistavat talouden perustaa sekä luovat työtä ja turvallisuutta, Kumpula-Natri korostaa.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi helpotettu irtisanominen ei lisää inhimillistä luottamusta talouteen ja kulutukseen. Eikä myöskään osa-aikatyön kannattavuuden heikentäminen johtanut kokoaikatöihin, vaan työttömyyteen.

SDP ehdottaa mikroyritykselle ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen kannustetta ja räätälöityä soviteltua päivärahaa parantamaan osa-aikatyön houkuttelevuutta ja työn tarjoamismahdollisuutta, kun ei kokopäiväiseen ole tarvetta.

– Kymmenen prosentin työttömyyden tullessa todeksi pitää suunta kääntää.

