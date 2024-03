Kumpula-Natri havaitsi Niinistön puheessa isällistä opastusta – “Stubbissa on kuitenkin tahto kasvaa kansakunnan isäksi”

SDP:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri kuunteli tänään tarkalla korvalla entisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja tämän seuraajan Alexander Stubbin puheita eduskunnassa järjestetyssä Stubbin virkaanastujaistilaisuudessa. Johannes Ijäs Demokraatti

Kumpula-Natri sanoo, ettei voinut välttää tunnetta, että joistakin Niinistön sanoista välittyi “isä kertoo pojalle” -tunnelma.

– Mutta se on minun mielestäni myös kansakunnan isälle mahdollinen tehtävä ja Stubbissa on kuitenkin tahto kasvaa kansakunnan isäksi. Luulen, että turvallisuustilanne, jossa olemme, vaatii ja kansa toivoo myös kovuutta. Mutta Stubb toi kyllä puheessansa hyvällä, isolla yrityksellä ja sydämestään myös sitä muuta, mitä me tarvitsemme, rauhasta lähtien.

– Meidän on edistettävä rauhaa myös maailmalla. Presidentti Martti Ahtisaari oli yksi maailmanhistorian merkittävimmistä rauhanvälittäjistä. Hänen perintöään meidän on vaalittava ja jatkettava, Stubb sanoi virkaanastujaisten puheessaan.

Stubb seurasi jo edesmennyttä Ahtisaarta rauhanjärjestö CMI:n hallituksen puheenjohtajana.

Kumpula-Natri koki Stubbin Ahtisaari-viittauksen siinäkin mielessä rakentavana, että Ahtisaari nousi presidentiksi sosialidemokraattisesta puolueesta.

– Minulla on hyvä luottamus hänen (Stubbin) tahtoon ja toivotaan, että osaaminenkin riittää. Presidentillähän ei ole oppositioita, että sillä lailla tässä on mukava häntä kehua, Kumpula-Natri toteaa.

Kumpula-Natri lukee myös Ahtisaaren kunniaksi sen, että tämä otti Stubbin CMI:hin.

– Se kuuluu ja näkyy vanhan Stubbin jälkeisessä nykyisessä Stubbissa, että hän on johtanut maailman johtavan rauhanneuvottelutoimiston hallitusta.

KUMPULA-NATRI näkee, että Stubbin sitoutuminen rauhan välittämiseen antaa tälle laajuutta ja pohjaa hoitaa presidenttinä ulkopolitiikkaa.

Stubb tunnetaan innokkaana EU-asioiden osaajana. EU-asiat kuuluvat Suomessa kuitenkin vahvasti valtioneuvoston toimivaltaan, kun taas presidentillä on muutoin päävastuu ulkopolitiikassa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Kumpula-Natri ei usko, että mitään “lautasongelmia” tulee ja hän painottaa myös, ettei ole haittaa, kun tuntee EU-asiat hyvin.

– Stubb tuntee Euroopan unionin päättäjiä ja toimijoita. Toivon, että hän käyttää sitä hyödyksi oikealla lailla. Kun hän tekee valtiovierailuja EU-maissa, vastaan tulee ihmisiä, jotka istuvat myös EU-pöydissä.

Kumpula-Natri ennakoi, että Stubbilla riittää tasavallan presidenttinä paljon tehtäviä ilman, että täytyy EU-asioihin puuttua – onhan Suomi myös uusi Nato-maa.