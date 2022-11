Kumpula-Natri ja Heinäluoma muistuttavat EU:n turvallisuutta vahvistavasta merkityksestä – ”Kuinka moni olisi uskaltanut?”

SDP:n europarlamentaarikot Miapetra Kumpula-Natri ja Eero Heinäluoma järjestivät tänään turvallisuutta ja energia-asioita käsittelevän seminaarin Turvallinen talvi Helsingissä. Johannes Ijäs Demokraatti

Mepit pohtivat muun muassa sitä, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut EU:n entistä yhtenäisemmäksi.

– Jos perussopimusta mietitään, meillähän ei ole yhteistä ulkopolitiikkaa. Korkea ulkopoliittinen edustajakin saa edustaa EU:ta ulkopoliittisella kannalla vasta, kun 27 jäsenmaata on yksimielisesti hyväksynyt kannan. Ja me olemme pärjänneet näin hyvin tässä kriisitilanteessa. Yhdysvalloistakin nähdään Euroopan ottama vastuu niin pakotteissa kuin yhteistoiminnan hiomisessa, Miapetra Kumpula-Natri tähdensi.

Hän nosti esiin sen, että EU on tukenut paljon sotilaallisesti Ukrainaa. Kumpula-Natri painotti, että käytännössä jokainen maa on joutunut kuitenkin tekemään tukemispäätökset yksin.

– Mutta kuinka moni olisi uskaltanut tehdä, jos ei meillä olisi Euroopan unionia poliittisena unionina, joka antaa meille yhteistä voimaa ja linjaa? Kumpula-Natri kysyi.

MYÖS Eero Heinäluoma totesi, että europarlamentin sisällä ja eurooppalaisia yleensä on yllättänyt se, kuinka yksituumaisesti Eurooppa reagoi Venäjän 24.2. Ukrainaan aloittamaan hyökkäyssotaan. Esimerkiksi venäjänvastaiset pakotteet saatiin nopeasti aikaa.

– Se oli positiivinen yllätys.

Heinäluoma muisteli Suomen liittymistä EU:hun kansanäänestyksellä 1994. Jo silloin melko moni suomalainen piti liittymisen kannalta tärkeänä syynä turvallisuutta.

– Mauno Koivistohan sitten myöhemmin sanoi muistelmissaan, että se oli hänellä ratkaiseva. Hän ei kyllä kertonut sitä ennen kansanäänestystä, mutta sitten muutama vuosi myöhemmin.

Heinäluoma totesi, että nyt samaan havaintoon EU:n turvallisuutta lisäävästä merkityksestä on havahduttu – vaikkei ehkä aivan niin voimakkaasti kuin Suomessa aiemmin – myös Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa.

– Kyllä me kaikki tarvitsemme toisiamme.

Heinäluoma pohti, millainen tilanne olisi, jos kaikki 27 jäsenmaata joutuisivat nyt kukin erikseen ratkomaan asioita Moskovan kanssa.

– Kyllähän me olisimme aikamoinen varpusparvi. Luulen, että havainto siitä, että turvallisuudesta on tullut yhteinen tekijä, näkyy aika paljon vanhoissa EU-jäsenmaissa, olivatpa ne sitten Etelä- tai Keski-Euroopasta. Se on yksi tekijä, joka näkyy myös EU:n yleisen hyväksyttävyyden kasvuna kaikissa jäsenmaissa, myös Suomessa, Heinäluoma totesi.

Seminaarin juonsi Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.