Kumpula-Natrin kabinettiin uusia kasvoja

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin (sd.) (kuvassa) toimisto täydentyi uudella kotimaan avustajalla ja harjoittelijalla.

Anita Hellman siirtyi avustajaksi Teollisuusliitosta, ja hän vastaa erityisesti kotimaan politiikan seuraamisesta ja yhteyksistä sekä viestinnästä ja tilaisuuksista.

– Olen innoissani päästessäni mukaan Kumpula-Natrin tiimiin. Yhtenäinen Euroopan unioni on ratkaisevassa roolissa siinä, että pystymme parhaalla tavalla vastaamaan tämän hetken suuriin haasteisiin, Hellman toteaa tiedotteessa.

Hellman on työskennellyt ay-liikkeessä eri tehtävissä ja luottamustoimissa, ja hänellä on myös pitkä kokemus matkailualalta ja tapahtumien järjestämisestä. Hän toimii tällä hetkellä Helsingin sosialidemokraattien puheenjohtajana ja on SDP:n puoluehallituksen jäsen.

Toimistossa aloitti lisäksi uusi harjoittelija, humanististen tieteiden kandidaatti Ninni Issakainen.

– On mahtavaa päästä seuraamaan EU:n päätöksentekoa ja meppien työskentelyä lähietäisyydeltä ja näin syventää EU-osaamistani.

Hänellä on aiempaa kokemusta muun muassa erilaisista tehtävistä Eurooppanuorissa ja Euroopan nuorten parlamentissa.