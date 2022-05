Kun kaikki on tehty taas väärin!

Meinasin pudota sohvalta, kun eräänä päivänä mainosrahoitteiset uutiset kertoivat, että työllisyysaste on historiallisen korkealla. Ennenkuulumatonta kerta kaikkiaan! Edellisen hallituksen työllisyysluvuista uutisoitiin joka kuukausi pilkun tarkasti, mutta nykyisen hallituksen kanssa on ollut toisin.

Olemme kuulleet kolme vuotta opposition kertomana, että hallitukselta puuttuvat työllisyystoimet ja käytännössä se tarkoittaa keppiä työttömille. Opposition mielestä työllissyysaste ei voi nousta, jos työttömiä ei kuriteta riittävästi. Vai kovat keinot ovat hyviä heidän mielestään. Jos työllisyysaste onkin noussut, se ei voi olla hallituksen ansiota, vaan suhdanteet nyt vaan ovat sellaiset. Sipilän hallituksen aikaan jokainen työtä saanut henkilö oli hallituksen ansioita, mutta nyt hallituksen ansiota ei ole mikään.

Työllisyysaste on noussut, kun kiky purettiin ja alettiin satsaamaan työttömien aktivointiin työllisyyden kuntakokeilun avulla. Työllisiä oli huhtikuussa 113 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä 69 000 vähemmän. Etenkin pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut, toki heitä on edelleen paljon. Työmarkkinoilla on siis hyvä meno päällä. Työvoimapulasta kärsitään jo monella palvelualalla ja etenkin hoitoalalla.