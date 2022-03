Kunta-alan pääneuvottelujärjestöiltä jo kolmas ylityö- ja vuoronvaihtokielto – useita lakkovaroituksia annettu

Kunta-alan pääneuvottelujärjestöt JAU (JHL ja Jyty) ja JUKO julistavat kolmannen viikon mittaisen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Koko kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihto alkaa maanantaina 4. huhtikuuta kello 00.01 ja on voimassa sunnuntaihin 10. huhtikuuta kello 23.59 saakka. Laajoilla lakonuhilla ja painostustoimilla järjestöt haluavat tiedotteensa mukaan vauhdittaa sopimusratkaisun aikaansaamista valtakunnansovittelijan neuvottelupöydässä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee seuraavia sopimusaloja:

• kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

• kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES

• kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

• kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

• sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus.

Kunta-alan sopimusten viranhaltijat eivät kuulu kiellon piiriin. Kiellon ulkopuolelle rajataan järjestöjen tiedotteen mukaan myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Jytyn, JHL:n ja JUKOn nyt julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on kunta-alalla kolmas. Ensimmäinen koko kunta-alaa koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto oli 7.-13. maaliskuuta ja toinen 21.3.-27.3.

Useita lakkovaroituksia annettu – mukana noin 81 000 kuntapalkansaajaa

Koko kunta-alaa koskevien ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen lisäksi Jyty, JHL ja JUKO ovat lakkoilleet ja jättäneet lakkovaroituksia kymmeneen kaupunkiin neljässä aallossa. Jytyn ja JHL:n jäsenet olivat lakossa Rovaniemellä ja Jyväskylässä 23.3.-24.3. ja ovat tällä viikolla lakossa Tampereella ja Kuopiossa 29.-30.3. Jyty, JHL ja Juko ovat jättäneet lakkovaroituksen Ouluun ja Turkuun 6.-7.4.

JUKOn osalta työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on siirtänyt kaksi ensimmäistä lakkoaaltoa kahdella viikolla eteenpäin pidettäväksi Jyväskylässä ja Rovaniemellä 6.-7.4. sekä Kuopiossa ja Tampereella 12.-13.4.

Neljäs lakkovaroitus on julistettu viikon mittaisena pääkaupunkiseudulle Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen ja Kauniaisiin pääsiäisen jälkeen 19.-25.4. Pääkaupunkiseudulla lakkojen piirissä on noin 31 000 palkansaajaa. Kaikissa lakkoaalloissa on mukana kaikkiaan noin 81 000 kuntapalkansaajaa.