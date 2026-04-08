8.4.2026 07:34 ・ Päivitetty: 8.4.2026 07:34

Kuntaliitto haluaa kokeilun etäopetuksesta

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA
Arabian peruskoulun neljännen luokan luokanopettaja Elina Heinonen opetti oppilaita etänä koululla Helsingissä 2. huhtikuuta 2020.

Kuntaliitto pitää etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta välttämättömänä, koska kuntien on yhä vaikeampi tarjota pieneneville ikäluokille yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kuntaliitto kommentoi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointia, jonka mukaan etäopetuksella ei saavuteta säästöjä mutta voidaan monipuolistaa tarjontaa. Kuntaliiton mukaan keskeistä eivät ole säästöt, vaan juurikin monipuolisuuden turvaaminen.

- Etäyhteyksillä voidaan täydentää ja monipuolistaa opetusta tilanteissa, joissa oppilasmäärät ovat pieniä tai kelpoista opettajaa ei ole saatavilla, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Minna Lindberg tiedotteessa.

Kuntaliitto korostaa kuitenkin, että lähiopetus on perusopetuksen perusta.

Kuntaliitto haluaa, että tulevan hallituksen ohjelmaan kirjattaisiin etäopetusta koskeva kokeilu.

