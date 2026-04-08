8.4.2026 07:34 ・ Päivitetty: 8.4.2026 07:34
Kuntaliitto haluaa kokeilun etäopetuksesta
Kuntaliitto pitää etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta välttämättömänä, koska kuntien on yhä vaikeampi tarjota pieneneville ikäluokille yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia.
Kuntaliitto kommentoi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointia, jonka mukaan etäopetuksella ei saavuteta säästöjä mutta voidaan monipuolistaa tarjontaa. Kuntaliiton mukaan keskeistä eivät ole säästöt, vaan juurikin monipuolisuuden turvaaminen.
- Etäyhteyksillä voidaan täydentää ja monipuolistaa opetusta tilanteissa, joissa oppilasmäärät ovat pieniä tai kelpoista opettajaa ei ole saatavilla, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Minna Lindberg tiedotteessa.
Kuntaliitto korostaa kuitenkin, että lähiopetus on perusopetuksen perusta.
Kuntaliitto haluaa, että tulevan hallituksen ohjelmaan kirjattaisiin etäopetusta koskeva kokeilu.
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Raportti: Peruskoulussa etäopetus on yhä harvinaista – säästöjen sijaan se voi tuoda kustannuksia