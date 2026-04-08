Raportti: Peruskoulussa etäopetus on yhä harvinaista – säästöjen sijaan se voi tuoda kustannuksia

Etäopetusta hyödynnetään perusopetuksessa vielä hyvin vähän, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) raportista.

Tulosten mukaan etäyhteyksiä käytetään tällä hetkellä lähinnä vähemmistöuskontojen ja valinnaisten vieraiden kielten opetuksessa. Opetusta etäyhteyksin on kokeiltu vain satunnaisesti tai erillisrahoitusta saaneissa kehittämishankkeissa.

Opettajien, rehtorien ja opetuksen järjestäjien mukaan etäopetuksella ei saavuteta säästöjä opetuksen kustannuksissa. Etäyhteyksien avulla oppilaille voidaan kuitenkin varmistaa monipuolinen opetustarjonta.

Karvin raportti perustuu perusopetuksenjärjestäjille, rehtoreille, opettajille ja oppilaille lähetettyihin kyselyihin sekä erilaisiin haastatteluihin. Opetuksen järjestäjien vastausprosentti oli lähes 70 prosenttia.

Rehtoreilta ja opettajilta saadut vastaukset olivat kuitenkin tätä huomattavasti alhaisemmat. Rehtoreista kyselyyn vastasi alle kymmenen prosenttia, opettajista noin neljännes.

ETÄOPETUKSELLA voidaan vähentää Karvin mukaan oppilaiden rasitusta pitkistä koulumatkoista. Lisäksi sillä voidaan säästää koulukuljetuksien kustannuksista.

Etäopetuksessa tarvittavat laitteet, ohjelmistot ja oppilaan valvonta voivat kuitenkin tuoda koululle yllättäviä lisäkustannuksia, tiedotteessa kerrotaan.

Etäopetuksella voitaisiin Karvin mukaan myös tarjota oppilaille yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet sellaisissa oppiaineissa, joissa oppilasmäärät ovat pieniä. Perusopetusikäisten lasten määrän vähentymisen vuoksi esimerkiksi valinnaisia A2- ja B2-kieliä jätetään tällä hetkellä tarjoamatta, vaikka kelpoisia opettajia löytyisi.

- Lähiopetus on perusopetuksessa lapsen ensisijainen oikeus. Lapsen hyvinvoinnin kannalta on siksi ensiarvoisen tärkeää, että etäyhteyksin toteutetun opetuksen etuja ja heikkouksia pohditaan lapsen etu lähtökohtana, sanoo arviointiasiantuntija Marita Härmälä tiedotteessa.

TÄLLÄ hetkellä oppilaat osallistuvat Karvin mukaan etäopetukseen sekä koulussa että koulun ulkopuolella koulupäivän aikana. Opetusta järjestetään esimerkiksi virtuaaliluokassa, jossa kaksi tai useampi opettaja opettaa luokkia yhdessä etäyhteyksin.

Toisena vaihtoehtona on, että yksi opettaja opettaa useasta eri koulusta olevia oppilaita samanaikaisesti. Tällaisessa opetuksessa arviointitulosten mukaan oppilasta valvoo kuitenkin yleensä joku muu kuin kelpoinen opettaja, jolloin opetus on lainsäädännön vastaista.

Tällä hetkellä etäopetukseen sovelletaan samaa lainsäädäntöä kuin lähiopetukseen. Karvin mukaan erityisesti opetuksen valvojan rooliin ja kelpoisuuteen kaivattaisiin kuitenkin etäopetuksen osalta valtakunnallista päätöksentekoa.