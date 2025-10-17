Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.10.2025 07:47 ・ Päivitetty: 17.10.2025 07:47

Kuntaliitto vetoaa ministeri Ikoseen: kuntien tulevaisuutta ruotimaan tarvitaan parlamentaarinen työryhmä

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Kuntaliiton paneelissa oltiin avoimia parlamentaariselle työlle. Kuvassa vasemmalta Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen, kokoomuksen varapuheenjohtaja, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja KD:n varapuheenjohtaja Mika Poutala .

Kuntaliitto on lähettänyt kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikoselle (kok.) vetoomuksen parlamentaarisen työn käynnistämiseksi kuntien tulevaisuudesta.

Demokraatti

Demokraatti

Liitto muistuttaa, että väestönmurros eli syntyvyyden lasku, ikääntyminen, keskittyvä maahanmuutto ja kaupungistuminen vaikeuttavat ennennäkemättömällä tavalla kuntien mahdollisuuksia järjestää palveluita kuntalaisille. Muutos koskee niin väestöään menettäviä kuntia kuin kasvavia kaupunkejakin.

– Tilanne on muuttumassa kestämättömäksi. Meidän on ryhdyttävä välittömästi keskustelemaan siitä, mitä lainsäädännössä kunnille ja kaupungeille asetetut tehtävät tai velvoitteet käytännössä voivat tarkoittaa asukkaan näkökulmasta erilaisissa kunnissa. Tämän pohjalta on etsittävä ratkaisuja siihen, miten voimme turvata laadukkaat kuntapalvelut eri puolilla Suomea, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo vetoomuksessa.

Kuntaliitto kehottaa Ikosta asettamaan työryhmän, jonka tavoitteena on muodostaa näkemys siitä, mikä on kunnan palvelulupaus asukkailleen, minkälaista kunta- ja palvelurakennetta palvelulupauksen toteuttaminen edellyttää kansallisella tasolla ja millaisia taloudellisia resursseja ja rahoitusjärjestelmää tämän palvelulupauksen toteuttaminen vaatii.

Kuntaliitto muistuttaa, että kahdeksan suurimman puolueen johtajat osoittivat valmiutta sitoutua parlamentaariseen yhteistyöhön kunta- ja palvelurakenteen uudistamisesta Kuntamarkkinoilla 17. syyskuuta.

