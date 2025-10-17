Kuntaliitto vetoaa ministeri Ikoseen: kuntien tulevaisuutta ruotimaan tarvitaan parlamentaarinen työryhmä

Kuntaliitto on lähettänyt kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikoselle (kok.) vetoomuksen parlamentaarisen työn käynnistämiseksi kuntien tulevaisuudesta. Demokraatti Demokraatti

Liitto muistuttaa, että väestönmurros eli syntyvyyden lasku, ikääntyminen, keskittyvä maahanmuutto ja kaupungistuminen vaikeuttavat ennennäkemättömällä tavalla kuntien mahdollisuuksia järjestää palveluita kuntalaisille. Muutos koskee niin väestöään menettäviä kuntia kuin kasvavia kaupunkejakin.

– Tilanne on muuttumassa kestämättömäksi. Meidän on ryhdyttävä välittömästi keskustelemaan siitä, mitä lainsäädännössä kunnille ja kaupungeille asetetut tehtävät tai velvoitteet käytännössä voivat tarkoittaa asukkaan näkökulmasta erilaisissa kunnissa. Tämän pohjalta on etsittävä ratkaisuja siihen, miten voimme turvata laadukkaat kuntapalvelut eri puolilla Suomea, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo vetoomuksessa.

Kuntaliitto kehottaa Ikosta asettamaan työryhmän, jonka tavoitteena on muodostaa näkemys siitä, mikä on kunnan palvelulupaus asukkailleen, minkälaista kunta- ja palvelurakennetta palvelulupauksen toteuttaminen edellyttää kansallisella tasolla ja millaisia taloudellisia resursseja ja rahoitusjärjestelmää tämän palvelulupauksen toteuttaminen vaatii.