Kuntapomo jyrähtää nasujaisista

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari (sd.) ottaa viestipalvelu X:ssä kantaa nasujaisperinteeseen.

Hän viittaa samasta aiheesta hiljattain julkaistuun kannanottoon Helsingin Sanomissa otsikolla Nasujaisperinne on jo aika lopettaa.

Laisaari kirjoittaa, että tulevina viikonloppuina vietetään lukioiden perinteisiä nasujaisia, ja monet nuoret ja heidän vanhempansa pohtivat, osallistuako vaiko eikö.

Apulaispormestari muistuttaa Helsingin kieltäneen nasujaiset.

– Tilanne on joka vuosi uusi tuhansille lukion aloittaville ja heidän vanhemmilleen, sillä nasujaisperinne jatkuu, vaikka esimerkiksi Helsingin kaupunki on kieltänyt nasujaiset kouluissaan jo vuosia sitten, Laisaari kirjoittaa.

Laisaari kertaa, miten nuoret ovat kuitenkin itse jatkaneet perinnettä vapaa-ajallaan. Hän nostaa esiin myös sen, että aiempina syksyinä lukion ykkösluokkalaisten nöyryyttäminen on päätynyt median kohuotsikoihin. Kaupungilla nähdyistä nasujaisista on myös tehty ilmoituksia poliisille.

– Helsingin lukioissa on tehty vuosia töitä, jotta lukion aloittaminen olisi kaikille turvallinen ja mukava kokemus. Olemme myös onnistuneet saamaan muutosta aikaiseksi. Nasujaisten osallistujamäärät ovat laskussa, koska yhä useammat nuoret uskaltavat sanoa ei, Laisaari toteaa.

– Viime keväänä lukiolaisten keskustelutilaisuudessa nousi esille, että nuoret myös toivovat meiltä aikuisilta selkeää viestiä siitä, ettei kiusaaminen ja nöyryyttäminen nasujaisissa, tai missään muuallakaan, ole koskaan hyväksyttävää. Kaikkien aikuisten panosta tarvitaan tässäkin asiassa! Niin opettajien kuin meidän vanhempien, Laisaari sanoo.

ESIMERKIKSI vuonna 2023 Helsingin kaupunki julkaisi uutisen otsikolla Helsinki sanoutuu irti nöyryyttävästä nasujaisperinteestä.

Tuolloin kaupunki vetosi lukiolaisiin, jotta nämä eivät järjestäisi “nuorempiaan alistavia ja ympäristöä sotkevia nasujaisia kouluajan ulkopuolella”.

“Osa lukiolaisista on perinteisesti ottanut ensimmäisen vuoden opiskelijat sisään yhteisöönsä rituaalein, joissa on mukana nöyryyttämistä, alistamista ja jopa väkivaltaa. Toisen vuosikurssin opiskelijat ovat järjestäneet nasujaisiksi kutsuttuja tilaisuuksia kouluajan ja -rakennusten ulkopuolella, jolloin lukioiden on ollut mahdotonta puuttua niihin. Lukioilla tai kaupungilla ei ole mitään tekemistä oppilaitosten ulkopuolella järjestettyjen nasujaisten kanssa”, uutisessa luki.