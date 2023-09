Kuntien kirjastojen digiaineistot kootaan yhteen – e-kirjastossakin joutuu jonottamaan suosikkikirjoja

Nykyisellään kuntien kirjastoilla tai niiden yhteenliittymillä, kirjastokimpoilla, on kullakin oma digikokoelmansa, joka on vain sen omien asiakkaiden käytössä.

E-kirjaston on määrä aloittaa toimintansa ensi vuoden alkukuukausina. Ennakkokyselyn mukaan 85-90 prosentilla suomalaisista olisi tuon jälkeen pääsy tähän yhteiseen kokoelmaan, kertoo e-kirjastohankkeen projektipäällikkö Suvi Sivulainen.

Kunnat tekevät päätöksiä e-kirjastoon liittymisestä loppuvuoden aikana.

Sivulaisen mukaan ykköstavoitteena on, että kaikilla olisi tasa-arvoinen mahdollisuus päästä isompien kokoelmien ääreen. Nyt määrissä on suuria vaihteluja. Pienimmillään tarjolla on alle tuhat nimikettä.