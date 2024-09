Kuoleeko potilas leikkauspöydälle? – Aki Lindén: Osaamaton hallitus mikromanageeraa sairaalaverkkoa

Juuson, Purran ja Orpon ”sairaalapolitiikka” on uskomatonta kompastelua, kansanedustaja Aki Lindén (sd.) summaa. Demokraatti Demokraatti

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa asetettiin kovia tavoitteita säästöjen hakemiseksi julkisista sairaaloista ja koko julkisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta. Samalla päätettiin eri tavoin vahvistaa yksityisen terveydenhuollon asemaa.

– Tämä oikeistolainen linja ei sinänsä yllätä, onhan meillä nyt Suomen historian oikeistolaisin tai toiseksi oikeistolaisin hallitus, Aki Lindén kirjoittaa Facebookissa.

Suomen kahta suurinta sairaalaorganisaatiota yhteensä 20 vuoden ajan johtanut Lindén toteaakin, että yleispoliitikkojen olisi syytä pitää näppinsä erossa monimutkaisista sairaalahallinnon yksityiskohdista ja jättää ne ammattilaisille ja keskittyä itse päätöksenteon suuriin linjoihin.

Sairaalasäästöt ovat poliittisen pelin lopputulos, joka STM:n virkamiehet on laitettu kirjoittamaan.

– ORPON hallitus, kuten vuosien 2015-2019 Sipilän hallitus, on kuitenkin lähtenyt uskomattomaan mikromanageeraukseen sairaala-asioissa. Sipilän hallitusohjelmassa tavoiteltiin 350 miljoonan euron säästöjä julkisista sairaaloista. Tulos oli puhdas nolla ja menot kasvoivat, Lindén muistuttaa kirjoituksessaan.

Samaa mikromanageerausta jatkaa nyt Orpon hallitus. Tavoite oli tällä kertaa 100 miljoonan euron säästöt sairaalatoiminnasta, jota varten asetettiin sairaalaverkon kehittämistä selvittävä työryhmä. Se päätyi riitaisen esityksen julkaisemiseen tammikuussa 2024.

– Sitten alkoikin piiloleikki: onko kyseessä ”vain selvitys” vai peräti hallituksen ja STM:n toimeksiannosta tehty suunnitelma. Ministeri Juuso sanoutui vuoroviikoin irti tästä selvityksestä ja sitten taas tuki sitä. Kritiikki oli murskaavaa ja sitä tuli myös hallituspuolueiden omilta kannattajilta maan eri puolilta, Lindén kirjoittaa.

Selvityksessä keskustelua herätti etenkin suunnitelma keskittää sairaalatoimintaa voimakkaasti nykyisestä.

– Maassamme olisi 10-13 varsinaista laaja-alaista sairaalaa ja sitten pienempiä sairaaloita. Jälkimmäisiä varten oli kehitetty kokonaan uusi käsite ”akuuttisairaala”. Tuo sana ei lainkaan kuvaa oikealla tavalla nykytasosta riisuttua sairaalaa. Huhtikuun kehysriihessä hallitus luopuikin nopeasti valtaosasta koko suunnitelmaa ja 100 miljoonan euron säästötavoitteesta jäi jäljelle vain 25 miljoonaa euroa.

TÄMÄN viikon budjettiriihessä kuultiin miten tuo 25 miljoonan säästö toteutetaan. Lindén ei näe esityksessä järkeä. Hän sanoo sitä poliittisen pelin lopputulokseksi, joka STM:n virkamiehet on laitettu kirjoittamaan.

– Mikromanageeraus on huipussaan. Salon sairaalalle ”luvataan” oikeus tehdä tekonivelleikkauksia siirtymäkauden ajan eli vuoteen 2028. STM:ltä on jäänyt huomaamatta, että niitä ei tällä hetkellä enää tehdä Salon sairaalassa. Raaseporin sairaalan yöpäivystys päätetään linjauksissa säilyttää. On jäänyt huomaamatta, että se on jo HUSin toimesta päätetty lakkauttaa.

Kukaan tiedä lopulta säästöjen toteutuvaa määrää, vai kasvavatko menot esim potilaskuljetusten lisääntyessä.

– Kaiken huippuna on Kouvolan Ratamo-sairaalan päivystystä koskeva linjaus: nykyisestä kahdesta yöajan lääkäristä siirrytään yhden lääkärin päivystykseen, Linden listaa

Lopputulos Lindéninin mukaan on, että kukaan tiedä lopulta säästöjen toteutuvaa määrää, vai kasvavatko menot esim potilaskuljetusten lisääntyessä.

LINDÉN kirjoittaa etenkin Salon sairaalan kokeneen kovia hallituksen viimeisimmässä linjauksessa. Siellä yöpäivystys aiotaan lakkauttaa vuoden 2025 lokakuuhun mennessä.

Lindénin mukaan lakiluonnoksessa oli Salon osalta virheellisiä lukuja.

– Tilalle lähetettiin korjatut luvut. Niitä joko ei luettu tai sitten luettiin, mutta poliittinen ohjaus oli niin voimakasta, että niitä ei voitu ottaa huomioon. Samalla kun pienet Pietarsaaren ja Raaseporin sairaalat saavat pitää yöpäivystyksensä ja Kouvolakin puolikkaan aikaisemmasta, joutuu maamme suurimpiin ja monialaosimpiin entisiin aluesairaaloihin lukeutuva Salon sairaala ankaran leikkauksen kohteeksi.

Lindén sanoo Salon yöpäivystyksen lakkauttaminen vaikuttavan välillisesti koko sairaalan toimintaan, koska se muuttaa sairaalan potilaskirjoa ja sairaalan toimintaa myös päiväaikana.

– Tärkein asia on tietysti vaikutukset alueen asukkaiden ja potilaiden elämään. Kymmenien tuhansien potilaskäyntien matkat pidentyvät nyt ja turvattomuus Salon seudun väestön keskuudessa kasvaa. Alkeellinen tieto aluemaantieteestä olisi ollut virkamiehille paikallaan.