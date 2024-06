Kurvinen: “Ei ole olemassa mitään kevytluottamusta”

Rydman totesi puheessaan yleisellä tasolla, että keskusta tuomitsee kaiken häirinnän ja ahdistelun. Erityisen väärin on, jos valta-asemaa käytetään kohtelemaan toisia väärin.

Helsingin Sanomat julkaisi vuonna 2022 artikkelin, jossa useiden nuorten naisten kerrottiin kokeneen Rydmanin käytöksen ahdistavaksi. Rydman itse on kiistänyt jutussa olleet väitteet. Syytteitä asiassa ei ole nostettu.

Keskusta arvosteli omassa ryhmäpuheessaan Rydmanin toimintaa ministerintehtävän hoidossa.

– Maassa on konkurssiaalto, teollisuus ja vienti sakkaavat ja rakentaminen on lamassa. Aluepolitiikka on laiminlyöty ja etenkin itäisen Suomen kohtelu on kylmäkiskoista. Hyvällä tahdollakaan ei voi sanoa ministeri Rydmanin onnistuneen virkatehtävissään, Kurvinen sanoi.