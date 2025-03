Kybermysteeri ulkoministeriössä: joku tunkeutui etäyhteyspalveluun

Ulkoasiainhallinnon etäyhteyspalvelussa on havaittu poikkeavaa toimintaa, jota epäillään tietomurroksi, ulkoministeriö kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministeriö on estänyt palvelun käytön, ja asiasta on tehty tutkintapyyntö keskusrikospoliisille. Asiasta on tehty ilmoitus myös tietosuojavaltuutetulle.

Muissa ministeriön järjestelmissä ei ole havaittu poikkeamia.

Ministeriön mukaan kyberturvallisuuskeskus käynnisti tiistaina tutkinnan ulkoministeriön, valtioneuvoston kanslian ja palveluntarjoajan kanssa.

Tällä hetkellä tehtyjen löydösten perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä hyökkääjästä.

PALVELUN sulkeminen ei ministeriön mukaan vaikuta sen kykyyn hoitaa tehtäviään. Se kuitenkin vaikeuttaa niiden ihmisten työskentelyä, joilla ei ole vielä korvaavaa ratkaisua käytössään.

Etäyhteyden kautta on mahdollista käsitellä korkeintaan alimman turvaluokittelutason eli käyttö rajoitettu -tason tietoa.

Ulkoministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusikartano kertoo, että poikkeavaa toimintaa huomattiin palvelussa muutama päivä sitten.

- Kun poikkeamia nähtiin, ne havaittiin todennäköisemmin heti, Uusikartano sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa tutkinta on kuitenkin vasta alkuvaiheessa eikä epäillyn tietomurron tarkkaa tapahtuma-aikaa voida vielä sanoa.

MUIDEN ministeriöiden järjestelmissä ei ole havaittu poikkeamia.

Ulkoasiainhallinnon käyttämässä etäyhteyspalvelussa oli jo aiemmin havaittu haavoittuvuuksia, minkä vuoksi ulkoasiainhallinto otti käyttöön tehostetun tietoturvavalvonnan ja aloitti siirtymisen korvaavaan palveluun.

Uusikartano sanoo, että tehostettu valvonta on ollut käytössä jo viime vuoden puolelta.

Etäyhteyspalvelulla työntekijät pääsevät etätöissä tai matkoilla palvelun kautta ulkoasiainhallinnon järjestelmiin. Palvelua käyttävät Uusikartanon mukaan pääasiassa ulkoasiainhallinnon virkamiehet. Lisäksi se on ollut käytössä talon ulkopuolisella työvoimalla kuten konsulteilla. Palvelua käytetään myös edustustoissa.

Uusikartanon mukaan on vaikea arvioida, kuinka monella etäyhteyspalvelu kaiken kaikkiaan on ollut käytössä.

- Silloin kun yhteys pistettiin poikki, siellä oli päällä noin 200 yhteyttä, hän sanoo.

Teksti: STT / Simu Perälä