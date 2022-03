”Kyllä, tämä tapahtui sukupolvemme vahtivuorolla” – ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne puhutti Helsingin demareita

Tiistaina Paasitornin sali oli miltei ääriään myöden täynnä SDP Helsingin keskustelutilaisuudessa. Aihe, ajankohtainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne, on puhutellut Helsingin sosialidemokraatteja ja keskustelulle oli selkeästi tarvetta.

Tilaisuuden avasi piirin puheenjohtaja Anita Hellman, hän nosti puheessaan esiin muun muassa sen, että meidän on syytä myös reflektoida mennyttä, kun rakennamme tietä tulevaan.

– Kyllä, tämä tapahtui meidän sukupolvemme vahtivuorolla. Meidän, jotka olemme kerran toisensa jälkeen sanoneet, ei koskaan enää. Kun ratkaisuja haetaan, on samalla rakennettava rauhan tiekarttaa tulevaan ja viimeisimpiä vuosia peilaten etsiä myös keinoja, jotta vastaava voitaisiin tulevaisuudessa välttää, totesi Hellman puheessaan.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola käsitteli kattavassa alustuksessaan niin sodan inhimillisiä kärsimyksiä, Venäjän sodan kauaskantoisista vaikutuksia kuin myös kaupankäynnin ja sodan keskinäistä riippuvuussuhdetta.

Aaltolan mukaan tilanne ei Suomen osalta ole lainkaan toivoton. Meillä on mahdollisuuksina pohjoismainen turvallisuusverkosto ja toisaalta Nato, jotka voidaan nähdä erillisinä, mutta eivät myöskään sulje toisiaan pois. Tilanne Venäjällä on haastava, presidentti Vladimir Putinin hallinnon mahdollisuudet ulospääsylle ovat rajalliset. Voitokkaaksi ajateltu hyökkäys on Aaltolan mukaan kääntynyt itseään vastaan ja tällaisessa tilanteessa oleva valtio ajautuu helposti sisäisiin ristiriitoihin. Aaltola lainasi puheessaan niin antiikin historioitsijaa Thukydidestä kuin presidentti Martti Ahtisaarta korostaessaan sitä, että tästä eteenpäin mennessä meidän tulee oppia tunnistamaan ne merkit, jotka ennakoivat epävakautta ja uhkaavat demokratiaa.