Politiikka
15.6.2026 11:34 ・ Päivitetty: 15.6.2026 11:43
Kylmää kyytiä sotejärjestöille: Näin valtiontuen ehdot kiristyvät
Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat huomattavasti, kun sosiaali- ja terveysministeriö leikkaa ensi vuonna tuista kolmanneksen nykyiseen verrattuna.
Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) viestipalvelu X:ssä. Hän julkisti ministeriönsä uudet tukilinjaukset maanantaina.
Toiminnalla on oltava hänen mukaansa selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai ihmisten toimintakyvyn rajoitteisiin.
Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä.
VASTEDES eri sotealojen keskusjärjestöt saisivat tukia vain poikkeustapauksissa.
Ministeri Rydman kertoo, että tukea eivät saa myöskään järjestöt, joiden toiminta keskittyy yhteen tiettyyn tausta- tai identiteettiryhmään ja toiminnalla ei ole terveydellistä perustetta.
Soteministerin julkistamat tukikriteerit ovat ihmetyttäneet jopa hallituksen sisällä.
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok) on arvostellut viestipalvelu X:ssä Rydmanin päätöstä.
Ikosen mukaan hallitus ei ole käsitellyt linjausta yhdessä, ja siitä pitäisi vielä neuvotella erikseen.
Rydman on asiasta eri mieltä. Hän sanoo viestissään STT:lle, että avustuskriteerit eivät ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin.
Rydmanin näkemyksen mukaan ministeriö saa tehdä tällaisia käytännön ratkaisuja omatoimisesti.
SDP:N varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto ihmettelee ministerien keskinäistä eripuraa asiasta, ja vaatii hallitusta kertomaan suoraan mitä sotejärjestöjen päänmenoksi on oikeasti sovittu.
– Järjestöjen, niiden työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta on täysin kohtuutonta, että hallituksen sisältä tuleva viestintä on näin ristiriitaista. Hallituksen on syytä päättää, tehdäänkö politiikkaa valtioneuvostossa vai X:ssä. Järjestöjen tulevaisuus ei voi riippua ministereiden someväittelystä, Perholehto sanoo tiedotteessaan.
Vhreiden kansanedustajan Fatim Diarran mielestä leikkauspäätösten kohdentaminen näin kertoo siitä, että hallitus haluaa heikentää tiettyjen valikoitujen sotejärjestöjen toimintamahdollisuuksia.
– Kun avustuksia rajataan järjestöiltä, jotka tekevät työtä etnisten vähemmistöjen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parissa, kyse ei ole vain budjettiteknisestä päätöksestä. Kyse on siitä, kenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja kenellä ei, Diarra sanoo tiedotteessaan.
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