Kylmää kyytiä sotejärjestöille: Näin valtiontuen ehdot kiristyvät

Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat huomattavasti, kun sosiaali- ja terveysministeriö leikkaa ensi vuonna tuista kolmanneksen nykyiseen verrattuna. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) viestipalvelu X:ssä. Hän julkisti ministeriönsä uudet tukilinjaukset maanantaina.

Toiminnalla on oltava hänen mukaansa selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai ihmisten toimintakyvyn rajoitteisiin.

Yhteiskunnalliseen vaikuttamis-​ tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä.

VASTEDES eri sotealojen keskusjärjestöt saisivat tukia vain poikkeustapauksissa.

Ministeri Rydman kertoo, että tukea eivät saa myöskään järjestöt, joiden toiminta keskittyy yhteen tiettyyn tausta-​ tai identiteettiryhmään ja toiminnalla ei ole terveydellistä perustetta.

Soteministerin julkistamat tukikriteerit ovat ihmetyttäneet jopa hallituksen sisällä.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok) on arvostellut viestipalvelu X:ssä Rydmanin päätöstä.

Ikosen mukaan hallitus ei ole käsitellyt linjausta yhdessä, ja siitä pitäisi vielä neuvotella erikseen.

Rydman on asiasta eri mieltä. Hän sanoo viestissään STT:lle, että avustuskriteerit eivät ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin.

Rydmanin näkemyksen mukaan ministeriö saa tehdä tällaisia käytännön ratkaisuja omatoimisesti.

SDP:N varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto ihmettelee ministerien keskinäistä eripuraa asiasta, ja vaatii hallitusta kertomaan suoraan mitä sotejärjestöjen päänmenoksi on oikeasti sovittu.

– Järjestöjen, niiden työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta on täysin kohtuutonta, että hallituksen sisältä tuleva viestintä on näin ristiriitaista. Hallituksen on syytä päättää, tehdäänkö politiikkaa valtioneuvostossa vai X:ssä. Järjestöjen tulevaisuus ei voi riippua ministereiden someväittelystä, Perholehto sanoo tiedotteessaan.

Vhreiden kansanedustajan Fatim Diarran mielestä leikkauspäätösten kohdentaminen näin kertoo siitä, että hallitus haluaa heikentää tiettyjen valikoitujen sotejärjestöjen toimintamahdollisuuksia.

– Kun avustuksia rajataan järjestöiltä, jotka tekevät työtä etnisten vähemmistöjen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parissa, kyse ei ole vain budjettiteknisestä päätöksestä. Kyse on siitä, kenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja kenellä ei, Diarra sanoo tiedotteessaan.