Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

15.6.2026 12:03 ・ Päivitetty: 15.6.2026 12:03

Soste: Tukirajauksilla hiljennetään maahanmuuttaja- ja sateenkaarijärjestöjä

Demokraatti / arkistokuvaa
Sosiaali- ja terveysministeri rajaisi neuvonta- ja vaikuttamistyötä tekeviä järjestöjä avustusten ulkopuolellle.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE sanoo tyrmistyneensä hallituksen ristiriitaisista aikeista leikata varoja eri järjestöjen vaikuttamistyöstä.

Demokraatti

Demokraatti

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) julkaisi maanantaina oman ministeriönsä laatimat linjaukset järjestöjen valtionapujen tiukemmasta jaosta.

Esimerkiksi ”pelkkää” vaikuttamistyötä tai neuvontaa tekeville yhteisöille tukia ei heruisi.

– Kriteerit ovat tyrmistyttävät. Niiden mukaan kokonaisten järjestöryhmien toiminta ajettaisiin alas. Ilmeisesti tarkoitus on iskeä esimerkiksi maahanmuuttajia ja seksuaalivähemmistöjä tukeviin ja edustaviin järjestöihin sekä sote-järjestöjen tekemään vaikuttamistyöhön, jonka kautta esimerkiksi pitkäaikaissairaiden ja muiden avun tarpeessa olevien ääni saadaan kuuluviin, sanoo SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukas tiedotteessa.

JAKORATKAISU näyttää arvostelijoiden mielestä perussuomalaisten omalta identiteettipolitikoinnilta.

Jopa hallituksen sisältä on ihmetelty, miksei Rydman ole laatinut linjanvetojaan yhdessä muiden hallituspuolueiden kanssa.

SOSTE:n mielestä pääministerin on nyt selvennettävä tilannetta, ja ilmoitettava onko koko hallitus Rydmanin valitsemien linjausten takana.

Lisää aiheesta

Kylmää kyytiä sotejärjestöille: Näin valtiontuen ehdot kiristyvät

Tukiratkaisut on vietävä joka tapauksessa valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan, eikä niitä saa sanella yhden ministerin yksinvallalla, SOSTE sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

15.6.2026 11:34

Kylmää kyytiä sotejärjestöille: Näin valtiontuen ehdot kiristyvät

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
15.6.2026
Mitä luurankoja valtion 2000-luvun ulkopolitiikka-arkistoissa on?
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
15.6.2026
Mikkel Näkkäläjärvi: Tämä jäi käteen SDP:n puoluekokouksesta
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.6.2026
Arvio: Olemme vajavaisia ja romahdus on väistämätön, Nobel-voittaja László Krasznahorkai korostaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU