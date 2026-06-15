Soste: Tukirajauksilla hiljennetään maahanmuuttaja- ja sateenkaarijärjestöjä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE sanoo tyrmistyneensä hallituksen ristiriitaisista aikeista leikata varoja eri järjestöjen vaikuttamistyöstä. Demokraatti Demokraatti

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) julkaisi maanantaina oman ministeriönsä laatimat linjaukset järjestöjen valtionapujen tiukemmasta jaosta.

Esimerkiksi ”pelkkää” vaikuttamistyötä tai neuvontaa tekeville yhteisöille tukia ei heruisi.

– Kriteerit ovat tyrmistyttävät. Niiden mukaan kokonaisten järjestöryhmien toiminta ajettaisiin alas. Ilmeisesti tarkoitus on iskeä esimerkiksi maahanmuuttajia ja seksuaalivähemmistöjä tukeviin ja edustaviin järjestöihin sekä sote-järjestöjen tekemään vaikuttamistyöhön, jonka kautta esimerkiksi pitkäaikaissairaiden ja muiden avun tarpeessa olevien ääni saadaan kuuluviin, sanoo SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukas tiedotteessa.

JAKORATKAISU näyttää arvostelijoiden mielestä perussuomalaisten omalta identiteettipolitikoinnilta.

Jopa hallituksen sisältä on ihmetelty, miksei Rydman ole laatinut linjanvetojaan yhdessä muiden hallituspuolueiden kanssa.

SOSTE:n mielestä pääministerin on nyt selvennettävä tilannetta, ja ilmoitettava onko koko hallitus Rydmanin valitsemien linjausten takana. Lisää aiheesta Kylmää kyytiä sotejärjestöille: Näin valtiontuen ehdot kiristyvät

Tukiratkaisut on vietävä joka tapauksessa valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan, eikä niitä saa sanella yhden ministerin yksinvallalla, SOSTE sanoo.