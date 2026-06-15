Politiikka
15.6.2026 12:03 ・ Päivitetty: 15.6.2026 12:03
Soste: Tukirajauksilla hiljennetään maahanmuuttaja- ja sateenkaarijärjestöjä
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE sanoo tyrmistyneensä hallituksen ristiriitaisista aikeista leikata varoja eri järjestöjen vaikuttamistyöstä.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) julkaisi maanantaina oman ministeriönsä laatimat linjaukset järjestöjen valtionapujen tiukemmasta jaosta.
Esimerkiksi ”pelkkää” vaikuttamistyötä tai neuvontaa tekeville yhteisöille tukia ei heruisi.
– Kriteerit ovat tyrmistyttävät. Niiden mukaan kokonaisten järjestöryhmien toiminta ajettaisiin alas. Ilmeisesti tarkoitus on iskeä esimerkiksi maahanmuuttajia ja seksuaalivähemmistöjä tukeviin ja edustaviin järjestöihin sekä sote-järjestöjen tekemään vaikuttamistyöhön, jonka kautta esimerkiksi pitkäaikaissairaiden ja muiden avun tarpeessa olevien ääni saadaan kuuluviin, sanoo SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukas tiedotteessa.
JAKORATKAISU näyttää arvostelijoiden mielestä perussuomalaisten omalta identiteettipolitikoinnilta.
Jopa hallituksen sisältä on ihmetelty, miksei Rydman ole laatinut linjanvetojaan yhdessä muiden hallituspuolueiden kanssa.
SOSTE:n mielestä pääministerin on nyt selvennettävä tilannetta, ja ilmoitettava onko koko hallitus Rydmanin valitsemien linjausten takana.
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Tukiratkaisut on vietävä joka tapauksessa valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan, eikä niitä saa sanella yhden ministerin yksinvallalla, SOSTE sanoo.
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