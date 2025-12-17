Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

17.12.2025 09:17 ・ Päivitetty: 17.12.2025 09:17

”Kyse on piilorikollisuudesta” – Kelan etuuksien väärinkäyttöön aiotaan puuttua järein ottein

Arja Jokiaho

Kelan etuuksien väärinkäyttöä halutaan ehkäistä tehokkaammin keinoin. Lausuntokierrokselle tänään lähteneen hallituksen esityksen tavoitteena on lisäksi vähentää sosiaaliturvan virheellisiä maksuja sekä edistää Kelan tiedonvaihtoa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Esityksessä muun muassa ehdotetaan, että jatkossa Kela voisi asiakkaan luvalla saada tiedon asiakkaan taloudellisesta tilanteesta suoraan pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan väärinkäytökset lisäävät etuusmenoja, kuormittavat viranomaisia ja vähentävät kansalaisten luottamusta sosiaaliturvajärjestelmään. Hänen mukaansa on kestämätöntä, että esimerkiksi tiliotteita väärentämällä tai vääriä osoitetietoja antamalla huijataan Kelalta etuuksia ja hyväksikäytetään heikoimpien turvaksi tarkoitettua etuusjärjestelmää.

- Väärinkäytösten ehkäisemisellä on mahdollisuus säästää ainakin viisi miljoonaa ja mahdollisesti enemmänkin, sillä kyse on piilorikollisuudesta, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.

Sosiaaliturvan väärinkäytöllä tarkoitetaan tahallista tai tarkoituksellista toimintaa, jolla henkilö pyrkii saamaan etuuksia, joihin hänellä ei ole oikeutta. Viime vuonna tutkintapyyntöön johtaneiden väärinkäytöksien yhteenlaskettu arvo oli noin 4,3 miljoonaa euroa.

Etuutta voidaan maksaa virheellisesti myös muista kuin väärinkäytökseen liittyvistä syistä. Virheellisiä maksuja perittiin ministeriön mukaan viime vuonna takaisin noin 110 miljoonaa euroa.

Tilien salaaminen ei enää olisi mahdollista.

KELA käyttää jo nykyisin tilitapahtumatietoja etuuspäätöksien tekemisessä, mutta asiakkaat toimittavat tarvittavat tiliotteet Kelalle pääsääntöisesti itse.

Kela saisi muutoksen myötä tiedot asiakkaiden olemassa olevista tileistä ja voisi tämän tiedon perusteella vaatia tarvittavat selvitykset tilitapahtumista joko asiakkaalta itseltään tai asiakkaan luvalla pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta.

- Tilien salaaminen ei enää olisi mahdollista, ministeriön tiedotteessa sanotaan.

Lisäksi Kela voisi luottaa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta saatujen tietojen muokkaamattomuuteen. Asiakkaan itse toimittamien tietojen osalta Kelalla olisi nykyiseen tapaan oikeus tarkistaa tiedot mahdollisen väärennysepäilyn yhteydessä.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös, että perustoimeentulotuen käsittelijällä olisi jatkossa oikeus pyytää väärinkäytösepäilyä koskevissa tilanteissa tietoja toimeentulotuessa huomioitavista menoista suoraan laskuttajalta. Muutoksella pyritään puuttumaan tilanteisiin, joissa asiakas väärentää laskujaan saadakseen enemmän tukea.

KELA-TAKSIEN toistuviin väärinkäytöksiin puututtaisiin antamalla Kelalle oikeus luovuttaa vakuutettuja koskevia henkilötietoja matkojen yhdistelyä suorittavalle tilausvälityskeskukselle.

- Toistuvasti Kela-takseja väärinkäyttävien suorakorvausoikeutta rajoitettaisiin. Tällöin asiakas maksaisi taksimatkan itse ja hakisi jälkikäteen korvauksen Kelalta, tiedotteessa kerrotaan.

Kela-taksien väärinkäyttämisellä tarkoitetaan Kelan korvaaman taksin käyttämistä muuhun kuin terveydenhuollon matkoihin.

EHDOTETUT muutokset perustuvat pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmaan.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi toimeentulotuesta annettua lakia, yleisestä asumistuesta annettua lakia, eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia, pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia ja sairausvakuutuslakia. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2027.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
16.12.2025
Eduskunnan kuppilassa ollaan töissä vaikka aamuun, jos edustajatkin ovat – ”Joitain ruokia ei vain voi poistaa listalta”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
17.12.2025
Arvio: Jean-Luc Godard uudistaa elokuvan kielen Richard Linklaterin tyylikkäässä muotokuvassa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU