”Kyse on piilorikollisuudesta” – Kelan etuuksien väärinkäyttöön aiotaan puuttua järein ottein

Kelan etuuksien väärinkäyttöä halutaan ehkäistä tehokkaammin keinoin. Lausuntokierrokselle tänään lähteneen hallituksen esityksen tavoitteena on lisäksi vähentää sosiaaliturvan virheellisiä maksuja sekä edistää Kelan tiedonvaihtoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esityksessä muun muassa ehdotetaan, että jatkossa Kela voisi asiakkaan luvalla saada tiedon asiakkaan taloudellisesta tilanteesta suoraan pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan väärinkäytökset lisäävät etuusmenoja, kuormittavat viranomaisia ja vähentävät kansalaisten luottamusta sosiaaliturvajärjestelmään. Hänen mukaansa on kestämätöntä, että esimerkiksi tiliotteita väärentämällä tai vääriä osoitetietoja antamalla huijataan Kelalta etuuksia ja hyväksikäytetään heikoimpien turvaksi tarkoitettua etuusjärjestelmää.

- Väärinkäytösten ehkäisemisellä on mahdollisuus säästää ainakin viisi miljoonaa ja mahdollisesti enemmänkin, sillä kyse on piilorikollisuudesta, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.

Sosiaaliturvan väärinkäytöllä tarkoitetaan tahallista tai tarkoituksellista toimintaa, jolla henkilö pyrkii saamaan etuuksia, joihin hänellä ei ole oikeutta. Viime vuonna tutkintapyyntöön johtaneiden väärinkäytöksien yhteenlaskettu arvo oli noin 4,3 miljoonaa euroa.

Etuutta voidaan maksaa virheellisesti myös muista kuin väärinkäytökseen liittyvistä syistä. Virheellisiä maksuja perittiin ministeriön mukaan viime vuonna takaisin noin 110 miljoonaa euroa.

Tilien salaaminen ei enää olisi mahdollista.

KELA käyttää jo nykyisin tilitapahtumatietoja etuuspäätöksien tekemisessä, mutta asiakkaat toimittavat tarvittavat tiliotteet Kelalle pääsääntöisesti itse.

Kela saisi muutoksen myötä tiedot asiakkaiden olemassa olevista tileistä ja voisi tämän tiedon perusteella vaatia tarvittavat selvitykset tilitapahtumista joko asiakkaalta itseltään tai asiakkaan luvalla pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta.

- Tilien salaaminen ei enää olisi mahdollista, ministeriön tiedotteessa sanotaan.

Lisäksi Kela voisi luottaa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta saatujen tietojen muokkaamattomuuteen. Asiakkaan itse toimittamien tietojen osalta Kelalla olisi nykyiseen tapaan oikeus tarkistaa tiedot mahdollisen väärennysepäilyn yhteydessä.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös, että perustoimeentulotuen käsittelijällä olisi jatkossa oikeus pyytää väärinkäytösepäilyä koskevissa tilanteissa tietoja toimeentulotuessa huomioitavista menoista suoraan laskuttajalta. Muutoksella pyritään puuttumaan tilanteisiin, joissa asiakas väärentää laskujaan saadakseen enemmän tukea.

KELA-TAKSIEN toistuviin väärinkäytöksiin puututtaisiin antamalla Kelalle oikeus luovuttaa vakuutettuja koskevia henkilötietoja matkojen yhdistelyä suorittavalle tilausvälityskeskukselle.

- Toistuvasti Kela-takseja väärinkäyttävien suorakorvausoikeutta rajoitettaisiin. Tällöin asiakas maksaisi taksimatkan itse ja hakisi jälkikäteen korvauksen Kelalta, tiedotteessa kerrotaan.

Kela-taksien väärinkäyttämisellä tarkoitetaan Kelan korvaaman taksin käyttämistä muuhun kuin terveydenhuollon matkoihin.

EHDOTETUT muutokset perustuvat pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmaan.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi toimeentulotuesta annettua lakia, yleisestä asumistuesta annettua lakia, eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia, pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia ja sairausvakuutuslakia. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2027.