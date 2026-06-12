Politiikka
12.6.2026 04:00 ・ Päivitetty: 11.6.2026 14:13
Kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa ydinasepelotetta – Eniten luotetaan lähimpien liittolaisten apuun
Suurin osa suomalaisista pysyisi ydinasepelotteen piirissä, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore kysely.
Kyselyn mukaan suosituimpia vaihtoehtoja ovat Euroopan yhteinen ydinasepelote ja Naton nykyinen ydinasepelote. Suomen omaa ydinasetta kannattaa viisi prosenttia suomalaisista. 13 prosenttia jättäytyisi kokonaan ydinasepelotteen ulkopuolelle.
Evan viestintäpäällikkö Mikko Laakso sanoo tiedotteessa, että Euroopan yhteisen ratkaisun nousu Naton pelotteen rinnalle kertoo suomalaisten pohtivan Euroopan omaa vastuuta turvallisuudesta aiempaa vakavammin.
Täysimittaisessa sodassa Venäjää vastaan sotilaallista apua odotettaisiin ennen kaikkea Ruotsilta, Virolta ja Norjalta. Laakson mukaan suomalaiset luottavatkin enemmän lähialueen Nato-maihin kuin kaukaisempiin liittolaisiin.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
9.6.2026 09:00
Puolustusvaliokunta paalutti ydinasekantansa – mukana vastalause
Kolumnit
19.4.2026 05:22
Stefan Forss: Suomen ydinasekeskustelu on hakoteillä – pääasiasta eli ydinpelotteesta puhutaan liian vähän
Politiikka
10.4.2026 11:24
SDP pitää ydinasekirjausta riittämättömänä – Lindtman: ”Nythän tässä on tullut myös uusia kysymyksiä”