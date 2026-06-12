Kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa ydinasepelotetta – Eniten luotetaan lähimpien liittolaisten apuun

Suurin osa suomalaisista pysyisi ydinasepelotteen piirissä, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore kysely. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyselyn mukaan suosituimpia vaihtoehtoja ovat Euroopan yhteinen ydinasepelote ja Naton nykyinen ydinasepelote. Suomen omaa ydinasetta kannattaa viisi prosenttia suomalaisista. 13 prosenttia jättäytyisi kokonaan ydinasepelotteen ulkopuolelle.

Evan viestintäpäällikkö Mikko Laakso sanoo tiedotteessa, että Euroopan yhteisen ratkaisun nousu Naton pelotteen rinnalle kertoo suomalaisten pohtivan Euroopan omaa vastuuta turvallisuudesta aiempaa vakavammin.

Täysimittaisessa sodassa Venäjää vastaan sotilaallista apua odotettaisiin ennen kaikkea Ruotsilta, Virolta ja Norjalta. Laakson mukaan suomalaiset luottavatkin enemmän lähialueen Nato-maihin kuin kaukaisempiin liittolaisiin.