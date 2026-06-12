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Politiikka

12.6.2026 04:00 ・ Päivitetty: 11.6.2026 14:13

Kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa ydinasepelotetta – Eniten luotetaan lähimpien liittolaisten apuun

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Sodassa Venäjää vastaan sotilaallista apua odotettaisiin kyselyn mukaan ennen kaikkea Ruotsilta, Virolta ja Norjalta.

Suurin osa suomalaisista pysyisi ydinasepelotteen piirissä, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore kysely.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyn mukaan suosituimpia vaihtoehtoja ovat Euroopan yhteinen ydinasepelote ja Naton nykyinen ydinasepelote. Suomen omaa ydinasetta kannattaa viisi prosenttia suomalaisista. 13 prosenttia jättäytyisi kokonaan ydinasepelotteen ulkopuolelle.

Evan viestintäpäällikkö Mikko Laakso sanoo tiedotteessa, että Euroopan yhteisen ratkaisun nousu Naton pelotteen rinnalle kertoo suomalaisten pohtivan Euroopan omaa vastuuta turvallisuudesta aiempaa vakavammin.

Täysimittaisessa sodassa Venäjää vastaan sotilaallista apua odotettaisiin ennen kaikkea Ruotsilta, Virolta ja Norjalta. Laakson mukaan suomalaiset luottavatkin enemmän lähialueen Nato-maihin kuin kaukaisempiin liittolaisiin.

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