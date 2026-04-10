SDP pitää ydinasekirjausta riittämättömänä – Lindtman: ”Nythän tässä on tullut myös uusia kysymyksiä”

SDP pitää ulko- ja turvallisuuspoliittisen selontekoon kaavailtua ydinaselausumaa edelleen riittämättömänä. Hallitus esitteli eduskunnalle ensi viikolla annettavaa selontekoa tänään eduskuntapuolueille.

– Tämä kirjaus ei meille riitä, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi medialle parlamentaarisen kokouksen jälkeen.

Lindtmanin mukaan SDP pitää kiinni Suomen vakiintuneesta linjasta, jossa ydinaserajoitukset on kirjattu ydinenergialakiin.

– Jos Suomi jää ainoastaan poliittisen julkilausuman varaan, niin se olisi kyllä ongelmallista. Me olisimme silloin ainoa Pohjoismaa, jolla ei ole joko rajoitteita laissa tai rajoitteita DCA-sopimuksen yhteydessä kirjattu.

Lindtman totesi ydinaseiden olevan kammottavia joukkotuhoaseita, joihin Suomen pitää sijaintinsa vuoksi suhtautua suurella harkinnalla. Hallitus sivuutti ydinenergialakia valmistellessaan kaikki pyrkimykset Suomelle tyypillisen parlamentaarisen konsensuksen etsintään.

– Nythän tässä on tullut myös uusia kysymyksiä, joita ei ole päästy parlamentaarisesti käsittelemään, kun hallitus torjui tämän yhteisen valmistelun.

LINDTMAN viittasi oikeuskanslerin lausuntoon ydinenergialain esitysluonnoksesta. Ylin laillisuusvalvoja kiinnitti huomiota muun muassa siihen, miten ydinaseiden tuomisesta Suomeen päätettäisiin, jos kaikki ydinenergialain rajoitukset olisi poistettu.

Toisena kysymyksenä Lindtman nosti esiin mahdollisen päätöksenteon tilanteessa, jossa Suomen tulevat hävittäjät haluttaisiin muuttaa kaksikäyttöisiksi. Kyse olisi siis tavanomaisten aseiden lisäksi ydinaseita.

– Voitaisiinko se tehdä ilman eduskunnan myötävaikutusta kulloisenkin hallituksen tai puolustusministeriön päätöksellä? Mitään täyttä varmuutta ei tästä ole mutta ilmeisesti, jos nämä lainsäädännön rajoitteet poistetaan, niin vastaus on kyllä.

Lindtmanin mukaan SDP:n käsitys on, ettei kaikkien ydinenergialain rajoitusten poistaminen ole välttämätöntä.

– Naton ydinasepelote on täysimääräisesti voimassa nytkin niin kuin kuuluu olla.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen piti pääministerin järjestämiä parlamentaarisia keskusteluja myönteisinä mutta katsoi, etteivät ne korvaa yhteistä valmistelua.

– Myös tässä tämän päivän kokouksessa me saimme annettuna hallituksen näkemyksen tästä selontekokirjauksesta. Se oli jo tp-utvassa (hallituksen ja tasavallan presidentin yhteinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta). Ei tämä ole hyvä lähtökohta.

– Se kysymys jäi edelleen auki, että mikäli hallitus on niin tosissaan tämän poliittisen julistuksen kanssa, että se olisi niin sitova ja vahva ilmaisu, niin mikä estäisi sen, ettei niitä julistukseen sisällytettäviä ydinaseita rajoittavia elementtejä voitaisi kirjata myös lakiin? Tämä on se kysymys, jota SDP:n eduskuntaryhmässä mietitään.

LINDTMAN kuitenkin katsoi hallituksen tulleen asiassa jonkin verran vastaan. Alunperin hallitus ei suostunut mihinkään ydinaserajoituksiin lakimuutoksen jälkeen, ei edes selontekokirjaukseen.

– Nyt hallitus tunnustaa, että rajoitteita tarvitaan mutta senkin jälkeen jää juuri tämä kysymys, jonka Tuppurainen esitti, että mikä estää, että rajoitteita kannattaisi pitää lainsäädännössä, koska ne ovat hyvin selkeitä ja meillä on ollut Suomessa ja täällä eduskunnassa (asiasta) erittäin laaja konsensus, Lindtman sanoi.