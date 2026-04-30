30.4.2026 04:42 ・ Päivitetty: 30.4.2026 04:43

Kysely: Kokoomusäänestäjien usko loppui – Suomi menossa väärään suuntaan

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Kokoomuksen puolueteltta Hakaniemen maalaismarkkinoilla Hakaniementorilla Helsingissä 1. helmikuuta.

Yli kaksi kolmesta suomalaisesta arvioi Suomen olevan menossa väärään suuntaan, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Vain 14 prosenttia suomalaisista katsoo asioiden olevan maassamme menossa oikeaan suuntaan, kun vääränä suuntaa pitää 69 prosenttia. Syksyyn 2025 verrattuna arviot oikeasta suunnasta ovat vähentyneet kuudella prosenttiyksiköllä, Evan tiedotteessa todetaan.

MERKITTÄVIN muutos näkyy kokoomuksen äänestäjissä. Syksyllä 2025 vielä 62 prosenttia kokoomuksen kannattajista arvioi Suomen olevan menossa oikeaan suuntaan. Nyt tätä mieltä on enää kolmasosa (33 %) puolueen kannattajista.

Perussuomalaisten äänestäjistä maan oikeaan suuntaan uskoo hieman suurempi osuus, 40 prosenttia.

Suurten oppositiopuolueiden äänestäjissä arviot väärästä suunnasta dominoivat. Vasemmistoliiton äänestäjistä 94 prosenttia, SDP:n äänestäjistä 87 prosenttia, vihreiden äänestäjistä 84 prosenttia ja keskustan äänestäjistä 67 prosenttia katsoo Suomen olevan menossa väärään suuntaan.

Tyytymättömyyden taustalla näkyvät etenkin työttömyys ja pienituloisiin kohdistuneet leikkaukset. Reilu puolet suomalaisista (52 %) arvioi, että tukien varassa elävien elämisen edellytyksiä on viime vuosina kurjistettu jo kohtuuttomasti. Eri mieltä on 28 prosenttia.

SELVÄ enemmistö suomalaisista (63 %) katsoo, ettei maamme poliittisilla päättäjillä ole todellista tahtoa työttömyyden alentamiseksi. Lisäksi kuusi kymmenestä (60 %) arvioi, että yhteiskuntarauha rikkoontuu ja maassamme alkaa syntyä levottomuutta, ellei kauan kestänyttä suurtyöttömyyttä saada pikaisesti alentumaan.

– Suomalaisten arvio maan suunnasta on synkentynyt selvästi. Hallituksen kannalta erityisen huomionarvoista on, että usko oikeaan suuntaan horjuu nyt myös kokoomuksen äänestäjissä. Työttömyys ja kokemus pienituloisten aseman kohtuuttomasta heikentämisestä näyttävät painavan vahvasti kansalaisten arvioita, analyysin kirjoittanut Evan toimituspäällikkö Sami Metelinen toteaa tiedotteessa.

Tulokset perustuvat 2 045 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.3.-13.4.2026. Vastaajat edustavat koko maan 18-79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa.

Huomasitko nämä?

Politiikka
30.4.2026
Oppositio teki harvinaisen tempun vappuaattona – näin herkullisia ovat yksityiskohdat
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
30.4.2026
Arvio: Olisimmeko voineet välttää sotasyyllisyysprosessin ja oikeusmurhan?
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.4.2026
Ikävä uutinen Arvi Lindin ystäville: televisiossa mopo keulii jo, vaikka vaaleihin on vielä vuosi
Lue lisää

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

