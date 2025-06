Kysely: Liki neljännes naisista valmis puolustamaan Suomen rajoja aseellisesti

Naisista 70 prosenttia on valmis puolustamaan Suomen rajoja ja koskemattomuutta, selviää Naisten Valmiusliiton ja E2 Tutkimuksen kyselystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Samasta kyselystä käy ilmi, että 61 prosenttia naisista on valmiita puolustamaan ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.

44 prosenttia naisista on valmiita puolustamaan maata aseettomasti mahdollista aseellista hyökkäystä vastaan, kun 23 prosenttia olisi valmiita tarttumaan aseeseen.

- Tulokset ovat ilahduttavia ja vastaavat sitä kokemusta, joka minulla on naisten maanpuolustustahdosta ja osallistumishalukkuudesta yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamiseen. Naisilla on monipuolista osaamista, ja he ovat valmiita käyttämään sitä myös koko yhteiskunnan hyväksi, sanoo Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja, eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.).

71 prosenttia naisista on valmiita olemaan mukana käytännön auttamistehtävissä, kuten ruuanjakelussa, ensiavussa tai tilapäisen majoituksen järjestämisessä.

69 prosenttia suomalaisista naisista on valmiita osallistumaan koulutukseen, jossa heidän henkilökohtaisia taitojaan ja tietojaan poikkeus- ja häiriöoloissa parannetaan.

Kyselyyn vastasi Norstatin internetpaneelissa yli 500 suomalaista naista 13.-18. toukokuuta välisenä aikana. Kyselyn virhemarginaali on 4,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.